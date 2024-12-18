日本沼津市長拜會陳其邁 促雙邊觀光交流

日本沼津市市長賴重秀一日前率團訪問高雄，並與高雄市長陳其邁會面，盼促成2市在觀光領域的推廣合作。陳其邁表示，樂見雙方未來攜手促成更多觀光交流。

高雄市與日本靜岡縣沼津市因日治時期工程師飯田豐二所設計的下淡水溪鐵橋（俗稱高屏舊鐵橋），就此結下深厚淵源。陳其邁感謝包含飯田豐二等人當年建設下淡水溪鐵橋、橋頭糖廠及高雄港等，帶動高雄城市現代化與發展，功不可沒。

陳其邁也感謝沼津市在今年沼津夏祭暨狩野川花火大會中以台灣為主題，設立下淡水溪鐵橋歷史展區，讓更多日本人了解高雄這塊土地及與沼津市的這段故事。

訪團此行也參訪下淡水溪鐵橋及飯田豐二先生紀念碑，陳其邁也指示觀光局積極推動2市觀光交流，如規劃腳踏車觀光路線等，為深化雙方合作邁出重要一步。

賴重秀一表示，沼津市北有日本最高的富士山，南有日本最深的駿河灣，觀光資源豐富，近年由於成為動漫作品的取景地，也吸引包含台灣等各地遊客造訪。

賴重秀一並表示，沼津市很珍視與高雄往昔結下的友誼，也希望藉由此次訪問及觀光協定的簽署，未來深化2地觀光互訪等合作。在陳其邁見證下，賴重秀一也與高雄市觀光局長高閔琳簽署觀光交流協定。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，市府今年以來陸續與和歌山市、青森縣及陸奧市簽署合作交流備忘錄，促進雙邊物產、觀光、教育、青年等交流，未來將持續推動高雄與日本城市的多元互動與實質交流。