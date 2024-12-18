「FUN玩樂高風」屏菸登場 小朋友驚呼：跟真的一樣！

屏菸1936文化基地歲末推出兩大特展，有樂高迷必訪「FUN玩樂高風」，七大主題打造充滿驚喜與想像的樂高世界，小朋友看完樂高展驚呼，原來樂高可以拼出世界各種物品，「跟真的一樣！」；另外向經典文化致敬「世界潮展開」特展，宛如秒飛國外感受時尚潮流。

屏菸10號倉庫打造全台唯一也是首次「FUN玩樂高風」主題巡迴展。丹麥的樂高總部參與規畫指導，以全新策展概念重新詮釋樂高，數位互動與實體展品虛實結合，將樂高融入創意情境體驗空間。

文化處指出，樂高展區規畫為旅行與歷史、藝術、設計與音樂、交通工具等7大主題，從世界奇觀到電影魔法、神秘的太空探索到流行文化時尚代表、夢幻的經典名車到雋永的建築傑作，令人驚豔。

透過數位互動裝置，完美重現「蒙娜麗莎」向經典名畫致敬、創作屬於自己的拼砌音樂、讓樂高街頭畫家為您現場繪製馬賽克肖像。展覽更邀請台灣唯一的樂高認證大師黃彥智共同參與規劃，並創作6件經典作品，其中包括屏菸屢獲設計獎的「山形牆」，展期至2025年4月6日。

國小六年級的梁同學說，原本以為樂高只能拼出小小的物品，看完後才發現，樂高可以拼出世界上所有物品，印象最深刻太空梭、火箭等，回家也想要動手組樂高。也有小朋友看到直呼，「義式咖啡機跟真的一樣！」，近看才發現是樂高拚出來的。

另外，「世界潮展開」在屏菸8、9號倉庫，即日起展至2025年11月2日，分四大展區，以英國、美國、日本與法國四個國家孕育而生的潮流時尚經典為代表。