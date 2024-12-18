影／高雄知名拉麵店疑爆發集體食物中毒 衛生局令徹底清消停業1天

高雄知名拉麵店疑似爆發集體中毒事件，至少已有8、9名消費者受害，症狀主要以腹瀉為主，有人晚上用餐，連跑了7次廁所，拉到快虛脫，高雄市衛生局今獲報派員稽查，責令業者徹底清消停業1日。

一名屏東大學生昨在Dcard發文，指到高雄某知名拉麵店用餐，凌晨肚子絞痛被痛醒，半夜跑了7次廁所。大學生說到，一直以來都覺得該家拉麵店，實在非常好吃，16日晚上又再度前往用餐，吃完還是覺得非常好吃，沒有什麼味道上的不對。 晚餐吃飽後也沒再吃其他東西，結果隔天凌晨肚子痛醒拉肚子，拉了7次。

進一步查詢店家網路評論，不止這名大學生腹瀉，還有消費者指，16日晚上8點多與先生兩位去用餐，雖然湯頭味道跟麵條口感真的很喜歡，17日早上睡醒，跟先生兩個人都肚子絞痛，跑廁所腹瀉不止。

另名消費者16日晚上用餐，凌晨痛醒拉肚子，還說「你們的麵真的很好吃，之前去用餐幾次都沒問題，希望盡快檢討改善」；但也有人表示15日晚間6點多到該拉麵店用餐，其後無再進食，半夜開始狂拉肚子。

衛生局表示，12月16、17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999反映，12月15日及12月16晚餐用餐後不適，稽查人員分別在16日、17日派員前往依食品良好衛生規範準則前往查察。

雖業者已投保產品責任險，針對未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失責令業者於113年12月19日前改善完竣缺失。

為避免風險擴大衛生局依食安法第8條暨15條及同法41條規定，責令業者徹底清消停業1日，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。