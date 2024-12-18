快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄知名拉麵店疑爆發集體食物中毒 衛生局令徹底清消停業1天

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局今到拉麵店稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局今到拉麵店稽查。圖／衛生局提供

高雄知名拉麵店疑似爆發集體中毒事件，至少已有8、9名消費者受害，症狀主要以腹瀉為主，有人晚上用餐，連跑了7次廁所，拉到快虛脫，高雄市衛生局今獲報派員稽查，責令業者徹底清消停業1日。

一名屏東大學生昨在Dcard發文，指到高雄某知名拉麵店用餐，凌晨肚子絞痛被痛醒，半夜跑了7次廁所。大學生說到，一直以來都覺得該家拉麵店，實在非常好吃，16日晚上又再度前往用餐，吃完還是覺得非常好吃，沒有什麼味道上的不對。 晚餐吃飽後也沒再吃其他東西，結果隔天凌晨肚子痛醒拉肚子，拉了7次。

進一步查詢店家網路評論，不止這名大學生腹瀉，還有消費者指，16日晚上8點多與先生兩位去用餐，雖然湯頭味道跟麵條口感真的很喜歡，17日早上睡醒，跟先生兩個人都肚子絞痛，跑廁所腹瀉不止。

另名消費者16日晚上用餐，凌晨痛醒拉肚子，還說「你們的麵真的很好吃，之前去用餐幾次都沒問題，希望盡快檢討改善」；但也有人表示15日晚間6點多到該拉麵店用餐，其後無再進食，半夜開始狂拉肚子。

衛生局表示，12月16、17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999反映，12月15日及12月16晚餐用餐後不適，稽查人員分別在16日、17日派員前往依食品良好衛生規範準則前往查察。

雖業者已投保產品責任險，針對未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失責令業者於113年12月19日前改善完竣缺失。

為避免風險擴大衛生局依食安法第8條暨15條及同法41條規定，責令業者徹底清消停業1日，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局說，現場抽驗環境檢體3件、預計廚工及患者人體檢體檢驗6人，俟檢驗結果依法辦理。

高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝
高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今到拉麵店稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局今到拉麵店稽查。圖／衛生局提供
高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝
高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝
高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝
高雄某知名拉麵店疑爆發食物中毒案。記者郭韋綺／翻攝

拉肚子 拉麵 衛生局

延伸閱讀

高雄月子中心疑發生抱錯小孩餵錯奶 家長憤而求償

高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

日夜溫差釀外牆剝落 高雄婦遭大樓「磁磚雨砸頭」昏迷

飛進港都 AirAsia主題高雄輕軌列車發車

相關新聞

影／高雄知名拉麵店疑爆發集體食物中毒 衛生局令徹底清消停業1天

高雄知名拉麵店疑似爆發集體中毒事件，至少已有8、9名消費者受害，症狀主要以腹瀉為主，有人晚上用餐，連跑了7次廁所，拉到快...

高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原本預定明年6月完工，卻因引發嚴重塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，目前部...

租環保碗還能玩扭蛋 小琉球推環保餐具救珊瑚、海龜

小琉球觀光熱潮不減，當地海域珊瑚生態卻每況愈下，遭監察院糾正。主管機關大鵬灣國家風景區管理處除了加強管制潮間帶遊客數外，...

高雄增2本土病例…登革熱確診夫妻 足跡跨3區

高雄市又爆發本土登革熱疫情，苓雅區一對夫妻日前陸續出現發燒、頭痛、肌肉關節痛等症狀，檢驗結果確認感染登革熱第2型病毒，衛...

抗議聲中 澄清湖園區都計變更通過

配合高雄捷運黃線開發，市府提報澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，二度送內政部都委會審議，昨在公民團體抗議聲中通過，他們憂...

教室走廊變農場 高市新上國小奪食農教育獎

高雄市左營區新上國小推動食農教育，今年奪下第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎，是唯一獲獎小學。校長王彥嵓說，都市推動食農不易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。