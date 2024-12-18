高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原本預定明年6月完工，卻因引發嚴重塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，目前部分路段已接近完工，但民眾卻發現，行駛動線因車道數量變動，要跟著要變來變去，「相當危險」。高市工務局新工處說，沿海路貨櫃車專用道全線最快明年4月完工，在此前會盡量調整為4個車道。

高雄沿海路是貨櫃車進到高雄港必經道路，今年因為紅海危機、中美貿易戰增溫影響，高雄港貨櫃量大增，加上沿海路「貨櫃車專用道工程」施工，導致貨櫃車會在沿海路的大排長龍等紅綠燈，有些貨櫃車司機甚至會開到林園區的路口違規迴轉，造成用路人及當地社區居民怨聲載道。

沿海路部分路段的貨櫃車專用道即將完工，民眾近日發現，沿海路雖然道路變寬，但若從林園區往小港區的方向行駛，車道數量會從4個變成3個又變成5個，「行駛動線也跟著變、變、變，相當危險」。

民眾抱怨，沿海路「對駕駛人不友善」同樣的車道，前一條路直行，過個路口變成左轉專用；而且標線一堆雙白線，駕駛人若不熟悉路況，沒有提早在前幾個路口變換車道，就可能遭後車檢舉。

高雄市議員李雨庭說，沿海路是林園區、小港區居民南來北往的必經道路之一，有部分路段的貨櫃車專用道仍在施工，車道數量因此變來變去，造成用路人困擾，建議施工單位在漸變路段應加強派人指揮，且應提早布設明顯的告示牌，提醒不熟路況的駕駛，避免發生車禍意外。