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高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市沿海路部分路段仍在進行「貨櫃車專用道」施工。記者王勇超／攝影
高雄市沿海路部分路段仍在進行「貨櫃車專用道」施工。記者王勇超／攝影

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原本預定明年6月完工，卻因引發嚴重塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，目前部分路段已接近完工，但民眾卻發現，行駛動線因車道數量變動，要跟著要變來變去，「相當危險」。高市工務局新工處說，沿海路貨櫃車專用道全線最快明年4月完工，在此前會盡量調整為4個車道。

高雄沿海路是貨櫃車進到高雄港必經道路，今年因為紅海危機、中美貿易戰增溫影響，高雄港貨櫃量大增，加上沿海路「貨櫃車專用道工程」施工，導致貨櫃車會在沿海路的大排長龍等紅綠燈，有些貨櫃車司機甚至會開到林園區的路口違規迴轉，造成用路人及當地社區居民怨聲載道。

沿海路部分路段的貨櫃車專用道即將完工，民眾近日發現，沿海路雖然道路變寬，但若從林園區往小港區的方向行駛，車道數量會從4個變成3個又變成5個，「行駛動線也跟著變、變、變，相當危險」。

民眾抱怨，沿海路「對駕駛人不友善」同樣的車道，前一條路直行，過個路口變成左轉專用；而且標線一堆雙白線，駕駛人若不熟悉路況，沒有提早在前幾個路口變換車道，就可能遭後車檢舉。

高雄市議員李雨庭說，沿海路是林園區、小港區居民南來北往的必經道路之一，有部分路段的貨櫃車專用道仍在施工，車道數量因此變來變去，造成用路人困擾，建議施工單位在漸變路段應加強派人指揮，且應提早布設明顯的告示牌，提醒不熟路況的駕駛，避免發生車禍意外。

交通局說，貨櫃專用道自台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，全長8.28公里，分四標工程進行。目前仍有部分路段未完工，會以合理的漸變標線引導，以免直行車輛突然被要求轉換車道，也會請義交人員協助疏導交通，呼籲用路人行經該路段工區時，要依循交通維持標誌、標線及指揮小心行駛。

高雄市沿海路進行「貨櫃車專用道」施工，導致行駛動線要變來變去，讓民眾感覺相當危險。記者王勇超／攝影
高雄市沿海路進行「貨櫃車專用道」施工，導致行駛動線要變來變去，讓民眾感覺相當危險。記者王勇超／攝影
高雄市沿海路進行「貨櫃車專用道」施工，施工單位在路邊擺放告示牌，提醒用路人注意並改道。記者王勇超／攝影
高雄市沿海路進行「貨櫃車專用道」施工，施工單位在路邊擺放告示牌，提醒用路人注意並改道。記者王勇超／攝影

貨櫃 車道

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