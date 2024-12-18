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租環保碗還能玩扭蛋 小琉球推環保餐具救珊瑚、海龜
小琉球觀光熱潮不減，當地海域珊瑚生態卻每況愈下，遭監察院糾正。主管機關大鵬灣國家風景區管理處除了加強管制潮間帶遊客數外，也推動低碳旅遊行動及綠色體驗，其中「咕咕碗扭蛋機租借計畫」希望能減少一次餐具使用。
鵬管處於今年與在地琉球鄉觀光發展協會、小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會合作，推動三大永續觀光計畫，包括進行低碳店家、環保餐廳認證，鼓勵遊客到這些商家消費，也以環保杯、環保碗來取代一次性塑膠杯及餐具。
其中由咾咕嶼協會推出「咕咕碗扭蛋機租借計畫」，以廢棄保麗龍打造的環保代幣，丟進扭蛋機，就能租到環保餐具咕咕碗，還有機會抽到限量小禮物，租碗也能玩扭蛋。日前小琉球5天迎王活動，推動環保餐具就省下1萬8000件一次性餐具。
小琉球商圈發展協會則認證低碳店家，開發「低碳店家地圖」鼓勵遊客到這些商家消費，支持環保。據協會統計，推動「低碳風」也帶動商圈消費增加37.4%，環保也能帶動經濟；另今年小琉球自備餐具與購物袋的遊客比例已增至60%，顯示遊客環保觀念提升。
琉球鄉觀光發展協會推動「低碳旅遊＋美景打卡」的組合，邀請國際媒體、網紅親身體驗，並推動綠能交通，將小琉球綠色觀光放送到國際。還有25家店家獲得「環保餐廳認證」，還有，打造低碳島嶼旅遊。
鵬管處表示，會持續與民間推廣，讓每個到小琉球遊客都能輕鬆實踐「責任旅遊」，愛護小琉球的環境。琉球鄉觀光發展協會強調，觀光業者都以實際行動守護小島，打造人與環境共生的永續觀光模式，成為永續發展的典範。
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