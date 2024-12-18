快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

聽新聞
0:00 / 0:00

租環保碗還能玩扭蛋 小琉球推環保餐具救珊瑚、海龜

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球的珊瑚礁。圖／鵬管處提供
小琉球的珊瑚礁。圖／鵬管處提供

小琉球觀光熱潮不減，當地海域珊瑚生態卻每況愈下，遭監察院糾正。主管機關大鵬灣國家風景區管理處除了加強管制潮間帶遊客數外，也推動低碳旅遊行動及綠色體驗，其中「咕咕碗扭蛋機租借計畫」希望能減少一次餐具使用。

鵬管處於今年與在地琉球鄉觀光發展協會、小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會合作，推動三大永續觀光計畫，包括進行低碳店家、環保餐廳認證，鼓勵遊客到這些商家消費，也以環保杯、環保碗來取代一次性塑膠杯及餐具。

其中由咾咕嶼協會推出「咕咕碗扭蛋機租借計畫」，以廢棄保麗龍打造的環保代幣，丟進扭蛋機，就能租到環保餐具咕咕碗，還有機會抽到限量小禮物，租碗也能玩扭蛋。日前小琉球5天迎王活動，推動環保餐具就省下1萬8000件一次性餐具。

小琉球商圈發展協會則認證低碳店家，開發「低碳店家地圖」鼓勵遊客到這些商家消費，支持環保。據協會統計，推動「低碳風」也帶動商圈消費增加37.4%，環保也能帶動經濟；另今年小琉球自備餐具與購物袋的遊客比例已增至60%，顯示遊客環保觀念提升。

琉球鄉觀光發展協會推動「低碳旅遊＋美景打卡」的組合，邀請國際媒體、網紅親身體驗，並推動綠能交通，將小琉球綠色觀光放送到國際。還有25家店家獲得「環保餐廳認證」，還有，打造低碳島嶼旅遊。

鵬管處表示，會持續與民間推廣，讓每個到小琉球遊客都能輕鬆實踐「責任旅遊」，愛護小琉球的環境。琉球鄉觀光發展協會強調，觀光業者都以實際行動守護小島，打造人與環境共生的永續觀光模式，成為永續發展的典範。

「咕咕碗扭蛋機租借計畫」推廣租借環保餐具咕咕碗。圖／咾咕嶼協會提供
「咕咕碗扭蛋機租借計畫」推廣租借環保餐具咕咕碗。圖／咾咕嶼協會提供
「咕咕碗扭蛋機租借計畫」以廢棄保麗龍打造環保代幣丟進扭蛋機，就能租到環保餐具咕咕碗，還有機會抽到小禮物。圖／咾咕嶼協會提供
「咕咕碗扭蛋機租借計畫」以廢棄保麗龍打造環保代幣丟進扭蛋機，就能租到環保餐具咕咕碗，還有機會抽到小禮物。圖／咾咕嶼協會提供
小琉球商圈發展協開發「低碳店家地圖」鼓勵遊客到這些商家消費。圖／鵬管處提供
小琉球商圈發展協開發「低碳店家地圖」鼓勵遊客到這些商家消費。圖／鵬管處提供
「咕咕碗扭蛋機租借計畫」以廢棄保麗龍打造環保代幣。圖／咾咕嶼協會提供
「咕咕碗扭蛋機租借計畫」以廢棄保麗龍打造環保代幣。圖／咾咕嶼協會提供

低碳 小琉球 餐具

延伸閱讀

富邦金董座蔡明興：引導低碳轉型

兆豐銀辦SBT議合工作坊 致力成為企業低碳轉型堅強後盾

潛水衣脫一半「炸出超兇上圍」辣爆！天氣超冷只穿Bra要騎車 李多慧0偶包形象超圈粉

遭監院糾正 海委會等3機關承諾攜手維護珊瑚健康

相關新聞

高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原本預定明年6月完工，卻因引發嚴重塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，目前部...

租環保碗還能玩扭蛋 小琉球推環保餐具救珊瑚、海龜

小琉球觀光熱潮不減，當地海域珊瑚生態卻每況愈下，遭監察院糾正。主管機關大鵬灣國家風景區管理處除了加強管制潮間帶遊客數外，...

高雄增2本土病例…登革熱確診夫妻 足跡跨3區

高雄市又爆發本土登革熱疫情，苓雅區一對夫妻日前陸續出現發燒、頭痛、肌肉關節痛等症狀，檢驗結果確認感染登革熱第2型病毒，衛...

抗議聲中 澄清湖園區都計變更通過

配合高雄捷運黃線開發，市府提報澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，二度送內政部都委會審議，昨在公民團體抗議聲中通過，他們憂...

教室走廊變農場 高市新上國小奪食農教育獎

高雄市左營區新上國小推動食農教育，今年奪下第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎，是唯一獲獎小學。校長王彥嵓說，都市推動食農不易...

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

屏東市鬧區公園路人行道因機車停車格塗銷不全，72歲宋姓縣民誤停後收到違停600元罰單，他提行政訴訟後成功撤單，他向縣議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。