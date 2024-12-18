高雄增2本土病例…登革熱確診夫妻 足跡跨3區

高雄市又爆發本土登革熱疫情，苓雅區一對夫妻日前陸續出現發燒、頭痛、肌肉關節痛等症狀，檢驗結果確認感染登革熱第2型病毒，衛生局表示，疫調顯示夫妻的活動地點包括三和市場、住家及小港區工作地等，除加強清消，也將追溯感染來源。

衛生局統計發現，苓雅區1個月內爆發4例本土登革熱確診案例，3例為第2型病毒、1例為第3型病毒。新增2例個案是夫妻，妻子是家庭主婦，丈夫是工程師，2人為今年入夏後第5、6例，同為第2型病毒。

妻子12月9日開始出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、惡心等症狀，10日、13日曾至診所就醫，16日症狀未改善再次就醫，登革熱快篩檢驗結果NS1陽性、PCR陽性。

丈夫12月13日開始發燒、肌肉痠痛、腹瀉、食慾不振、口乾舌燥，當天曾於員工診療所就醫，14日及16日症狀未改善，前往診所就醫，檢驗確認感染登革熱第2型病毒。

衛生局說明，個案夫妻近日搬家，往返苓雅區普天里、林德里，疫調顯示案妻在可傳染期間曾前往三和市場採買，案夫主要活動地以住家及小港區工作地為主，夫妻共同主要活動地點為文化中心，可傳染期曾停留鳳山區娘家。

衛生局呼籲各級醫療院所提高通報警覺，落實「TOCC」（調查記錄旅遊史、工作活動範、有無接觸病例、群聚等）機制問診，加強疑似個案通報以及社區擴大採血。