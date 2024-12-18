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抗議聲中 澄清湖園區都計變更通過

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄澄清湖棒球場啟用逾25年，周圍仍十分空曠，澄清湖運動休閒園區都計變更案昨通過，總面積達18.8公頃，未來會有捷運黃線經過。記者宋原彰／攝影
高雄澄清湖棒球場啟用逾25年，周圍仍十分空曠，澄清湖運動休閒園區都計變更案昨通過，總面積達18.8公頃，未來會有捷運黃線經過。記者宋原彰／攝影

配合高雄捷運黃線開發，市府提報澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，二度送內政部都委會審議，昨在公民團體抗議聲中通過，他們憂心1公頃小貝湖滯洪公園變建地，10萬居民恐陷淹水危機，將持續追蹤；市府說，蓄洪量可提升至6萬公噸，捷運聯開為澄清湖球場及周遭帶來極大發展契機。

捷運黃線將在澄清湖附近設Y3、Y4站，都發局提都市計畫變更，涵蓋1公頃捷運開發區、2.8公頃運動休閒專用區、5.4公頃體育場用地及6公頃公園用地等，總面積18.8公頃。

高雄愛樹人、森林城市協會昨北上表達不滿，協會表示，此案還有一大堆問題尚未調整，內政部不該直接放水讓高市府提書面修正，後續不會放棄監督。此案有住戶贊成，也有反對住戶說，鳥松濕地公園生態多元，是市區難得的綠地，若附近全變建地，水泥叢林將是生態浩劫，「絕對抗爭到底」。

水利局說明，計畫範圍多半是農田，本來就沒有小貝湖滯洪池公園之稱，農地變更公園用地後未來可規畫滯洪池，開發後蓄洪容量可提升至6萬公噸。都發局也說，本計畫加大捷運開發區間距，增加排水機能及湖岸通視性，私有地約占聯開面積23.6%。

澄清湖棒球場位處湖畔，周遭景觀相當荒涼。副市長林欽榮說，球場可容納2萬人，是南部唯一一個A級、可舉辦國際賽事的棒球球場，啟用25年，一直缺乏便利大眾運輸抵達，周邊更無健全的商業服務機能；鳥松地區將設Y3、Y4兩站，為球場帶來全新發展契機。

市議員邱俊憲表示，內政部都委會專案小組已經審慎討論2年，期待未來納入行政中心、國民運動中心等公共設施，以符合民眾多年期待。

捷運工程局有信心打造具高雄特色的運動交通廊道，運發局也分析，澄清湖棒球場周邊缺乏現代化設施，未來結合捷運場站聯合開發，將可促進運動產業發展，提升國際競爭力。

澄清湖 運動 高雄捷運

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