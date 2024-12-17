聽新聞
0:00 / 0:00
教室走廊變農場 高市新上國小奪食農教育獎
高雄市左營區新上國小推動食農教育，今年奪下第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎，是唯一獲獎小學。校長王彥嵓說，都市推動食農不易，老師將劣勢轉成優勢，在教室外種起蔬果，將教室走廊陽台變身農場，師生共享收成，收成所得還做公益幫助弱勢。
新上國小深耕食農教育10年之久，在位處都市高樓各層種起蔬果當起小農，更將食農教育規畫成校本課程新食主義，結合SDGs議題與美感教育來推動，10年來豐碩成果，獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎。
新上國小食農教育不只教「種東西」，還提升到美感、生活、品味、環境、公益、友誼與現代營養學，帶動師生一起參與，更成立飲食教育教師工作坊，讓食農教育回歸到本質與初衷。
王彥嵓表示，新上國小善用教室走廊陽台變身農田，從少數班級師生種植到全校校本課程推動，從種植、觀察與收成開始，一路到料理、飲食與健康營養，最後甚至到品牌設計、美感包裝與公益義賣，每個學習階段都扣合食農教育課程，讓師生能接觸在地食農。
2021年教師團隊就以「教室小農一步蔬果」獲親子下創新100殊榮，去年出版全國第一本食農教育書「一步蔬果、小農雜學力」完整呈現深耕10年食農教育歷程。
此外，新上國小與大學、企業，甚至與日本學校交流，透過多元交流讓食農教學更為多元與精緻，也讓食農教育在都市呈現出不一樣的風貌。家長會長蘇守懌說，新上國小推動食農歷程，豐富多元，結合SDSs永續發展理念，課程讓人驚豔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言