停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

屏東市鬧區公園路人行道因機車停車格塗銷不全，72歲宋姓縣民誤停後收到違停600元罰單，他提行政訴訟後成功撤單，他向縣議員李世斌陳情，基於正義，其他誤停者也要撤罰。警方清查，期間開罰約870張紅單，與監理機關協調簡化撤銷。

72歲宋姓縣民說，今年9月他跟朋友相約到環球百貨公司聚會，停在公園路人行道有畫格線機車停車格，未料卻收到罰單，但機車停車格白線明明很清楚，他很不服，決定提起申訴。

宋姓縣民說，公園路周邊有百貨公司、屏東女中、醫院、公園，本來有停車格，前後雖有立牌子禁停，但機車格子沒畫掉，很多人就進來停車，3個月告發近千件。監理單位、警方也不查，看到白線在還是照罰，「閉著眼睛蓋印章」。

宋姓縣民提告行政訴訟歷時2個月，訴訟過程中，高雄區間監理所函復他「撤銷原處分」，原因是因人行道停車格原本塗銷不完全，本件撤銷處分。他說，該路段期間遭開罰不只他一人，基於正義，應該這段期間遭開罰民眾，都能撤單，向議員李世斌陳情。

李世斌說，塗銷停車格未落實，讓民眾誤以為可以停車，就是「盲停」，停了之後被警察開單違停。陳情人申訴成功後，撤銷原處分，希望相同類似情節，警方統計從今年7月到9月約近千件，希望個案能變通案處理，以人民利益為最大考量，省下申訴浩繁程序。

屏東警分局表示，該路段人行道停車格2023年執行塗銷，並在路段出入口設置「禁止機車停放人行道」牌面，但因格線塗銷僅用黑色漆覆蓋，日曬雨淋後部分白色格線重新顯現，造成民眾誤認該處仍可停機車。

警方表示，針對今年7月22日至9月28日，因停車格線塗銷不完全而開立違規舉發單，清查約870餘件，警方與監理機關協調辦理後續簡化撤銷事宜。警方提醒民眾，請勿將車輛違規停放於人行道，以維護行人通行權益。

警方表示，該路段行人通行量大，警方時常接獲民眾檢舉人行道違停，依規定舉發，並函請相關單位盡速完成塗銷改善，縣府已在9月28日請廠商以強力水刀清除，該路段塗銷作業已完成，10月19日寫上禁止停車字樣。