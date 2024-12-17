快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，議員李世斌認為，有相同情況都應該撤單，個案以通案處理。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，議員李世斌認為，有相同情況都應該撤單，個案以通案處理。記者劉星君／攝影

屏東市鬧區公園路人行道因機車停車格塗銷不全，72歲宋姓縣民誤停後收到違停600元罰單，他提行政訴訟後成功撤單，他向縣議員李世斌陳情，基於正義，其他誤停者也要撤罰。警方清查，期間開罰約870張紅單，與監理機關協調簡化撤銷。

72歲宋姓縣民說，今年9月他跟朋友相約到環球百貨公司聚會，停在公園路人行道有畫格線機車停車格，未料卻收到罰單，但機車停車格白線明明很清楚，他很不服，決定提起申訴。

宋姓縣民說，公園路周邊有百貨公司、屏東女中、醫院、公園，本來有停車格，前後雖有立牌子禁停，但機車格子沒畫掉，很多人就進來停車，3個月告發近千件。監理單位、警方也不查，看到白線在還是照罰，「閉著眼睛蓋印章」。

宋姓縣民提告行政訴訟歷時2個月，訴訟過程中，高雄區間監理所函復他「撤銷原處分」，原因是因人行道停車格原本塗銷不完全，本件撤銷處分。他說，該路段期間遭開罰不只他一人，基於正義，應該這段期間遭開罰民眾，都能撤單，向議員李世斌陳情。

李世斌說，塗銷停車格未落實，讓民眾誤以為可以停車，就是「盲停」，停了之後被警察開單違停。陳情人申訴成功後，撤銷原處分，希望相同類似情節，警方統計從今年7月到9月約近千件，希望個案能變通案處理，以人民利益為最大考量，省下申訴浩繁程序。

屏東警分局表示，該路段人行道停車格2023年執行塗銷，並在路段出入口設置「禁止機車停放人行道」牌面，但因格線塗銷僅用黑色漆覆蓋，日曬雨淋後部分白色格線重新顯現，造成民眾誤認該處仍可停機車。

警方表示，針對今年7月22日至9月28日，因停車格線塗銷不完全而開立違規舉發單，清查約870餘件，警方與監理機關協調辦理後續簡化撤銷事宜。警方提醒民眾，請勿將車輛違規停放於人行道，以維護行人通行權益。

警方表示，該路段行人通行量大，警方時常接獲民眾檢舉人行道違停，依規定舉發，並函請相關單位盡速完成塗銷改善，縣府已在9月28日請廠商以強力水刀清除，該路段塗銷作業已完成，10月19日寫上禁止停車字樣。

屏東監理站指出，將依警方來函提供免罰清冊釐清，已繳費案件主動通知民眾退費；未繳費案件，警方通知民眾外，亦通知裁罰單位（監理站或裁決單位）辦理撤銷免罰作業。

72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，公園路人行道上現在已經塗銷完整，並寫上禁止停車四個大字。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，公園路人行道上現在已經塗銷完整，並寫上禁止停車四個大字。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功。圖／宋姓縣民提供
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功。圖／宋姓縣民提供
72歲宋姓縣民（左）認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，他向縣議員李世斌（中）陳情，基於正義，有相同情況的都應撤單。公園路人行道上現已塗銷完整，並寫上禁止停車。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民（左）認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，他向縣議員李世斌（中）陳情，基於正義，有相同情況的都應撤單。公園路人行道上現已塗銷完整，並寫上禁止停車。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功。圖／宋姓縣民提供
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功。圖／宋姓縣民提供
72歲宋姓縣民（左）認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，他向縣議員李世斌（中）陳情，基於正義，有相同情況都應撤單。公園路人行道上現已塗銷完整，並寫上禁止停車。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民（左）認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，他向縣議員李世斌（中）陳情，基於正義，有相同情況都應撤單。公園路人行道上現已塗銷完整，並寫上禁止停車。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，公園路人行道上現在已經塗銷完整，並寫上禁止停車四個大字。記者劉星君／攝影
72歲宋姓縣民認為機車停車格塗銷不完全，卻被開罰機車違停600元罰單，歷時2個月申訴成功，公園路人行道上現在已經塗銷完整，並寫上禁止停車四個大字。記者劉星君／攝影

人行道 停車格 屏東

延伸閱讀

新北重劃區多處角地未開發 擴寬人行道美意大打折

男呼麻昏睡違停 內湖警赫見4種毒品及320個大麻煙彈

桃園機車飆速逾45K吊牌罰1.2萬 轎車違停闖紅燈罰2千4以上

周董4天演唱會 周遭里長怨：私家保母車違停多

相關新聞

藍不滿高市府機要人員不務正業 議會2天內清點人數後4度流會

高市議會正在審查部門預算，國民黨議員不滿市府機要人員經營側翼粉專圍攻國民黨議員及百姓，甚至利用活動為選舉暖身。議員白喬茵...

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

屏東市鬧區公園路人行道因機車停車格塗銷不全，72歲宋姓縣民誤停後收到違停600元罰單，他提行政訴訟後成功撤單，他向縣議員...

吳寶春回母校頒獎學金 周春米：鼓勵在地學子勇敢逐夢

麵包師傅吳寶春以母親名字創辦陳無嫌教育基金會，每年他會回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，今在崇...

潘孟安故鄉是陸蟹重要棲地卻常遭路殺 環團盼打造陸蟹廊道

屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，但因車城濱海景觀道路貫穿，不少陸蟹遭路殺成為車下亡魂。屏東縣環保聯盟...

強化高空作業措施 高市勞工局長赴工地宣導

高雄近日發生多起高空作業未依規範，危險景象遭旁觀民眾上網分享引發關注。為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞工局長江健興...

高雄跨年交通措施曝光 2輕軌站不停靠、捷運開到凌晨2點

高雄跨年晚會將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將有3階段交通管制，捷運、輕軌加密班次，另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。