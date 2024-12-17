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吳寶春回母校頒獎學金 周春米：鼓勵在地學子勇敢逐夢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
麵包師傅吳寶春（左五）今回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，縣長周春米（右三）到場祝福勉勵學子們。記者劉星君／攝影
麵包師傅吳寶春（左五）今回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，縣長周春米（右三）到場祝福勉勵學子們。記者劉星君／攝影

麵包師傅吳寶春以母親名字創辦陳無嫌教育基金會，每年他會回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，今在崇文國中舉行今年度獎助學金頒獎，縣長周春米到場祝福，勉勵學生們勇敢逐夢。

吳寶春每年會回到母校崇文國中鼓勵學弟妹，吳寶春致詞說，每次回來都帶著感恩的心，這裡是孕育他的地方，也希望學弟妹們，未來都是國家棟樑，未來不論在人生過程中遇到困境困難，要告訴自己，相信自己、永不放棄。

吳寶春說，他始終相信，知識可以改變一個人未來，國家的未來，期許學子們可以未來為國家社會有更多貢獻，也是我們的希望。

縣長周春米說，吳寶春的努力是學習的最佳代言人，彰顯技職教育的價值，更用實際行動回饋故鄉，相信教育是最好的長期投資，這份心意值得我們肯定，相信能啟發更多人投入公益，共同為屏東的教育環境注入力量。

周春米說，屏東縣是一片孕育夢想的土地，只要懷抱希望，無論是學術或技職領域，都能找到實現夢想的舞台。她承諾未來持續加強技職教育推廣與資源支持，讓更多學生無懼環境限制，發掘潛能、成就自我，也期盼藉由此次活動，激勵更多屏東在地學子勇敢逐夢，為屏東、為台灣的未來寫下更精彩的篇章，綻放自己的榮光。

麵包師傅吳寶春今回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，縣長周春米到場祝福勉勵學子們。記者劉星君／攝影
麵包師傅吳寶春今回到母校屏東縣崇文國中頒發獎學金給內埔鄉13所國中小學生們，縣長周春米到場祝福勉勵學子們。記者劉星君／攝影

吳寶春 周春米 屏東縣

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