澎湖望安發展觀光 打造文化旅遊慢遊活動

澎湖望安花宅擁有國家重要聚落建築群，在古厝陸續修護後，明年將推出望安文化旅遊慢遊活動，3月望安春季馬拉松賽將首場熱身，帶動望安離島觀光旅遊市場。

澎湖縣政府與觀光署澎湖國家風景區管理處今天共同研商望安文化旅遊推展策略行動，包括澎管處長洪志光和縣府文化局長陳鈺雲與望安鄉公所代理鄉長洪棟霖及在地文史專家曾文明等人現場會勘，共同探討望安未來的發展。

洪棟霖表示，望安推有歷史悠久的漢人聚落，島上的潭門港、綠蠵龜保育推廣中心、網垵口水岸資源、布袋港、鴛鴦窟、天台山以及花宅國家重要聚落建築群，是極具特色的島嶼據點，無論傳統建築風貌、聚落格局、原始自然景觀，都有獨特的風貌，週邊還有南方四島國家海洋公園、花嶼與七美海洋生態重點地區，無論是島嶼海洋的秀麗景觀，還是海洋聚落巷弄生活文化，皆能讓人漫遊其中，是最適合推廣文旅慢遊的島嶼。

洪志光表示，澎管處明年3月將推出菊島春季望安馬拉松賽，目前正受理國內外選手報名，賽事選手會經過望安島上的各據點，能在賽事中飽覽望安之美。

澎湖文化局表示，望安中社村（花宅）是望安是重要聚落，早年的漢人聚落之一，2003年由世界文化紀念物基金會所推動的「世界文化紀念物守護計畫」將中社村入選為100個最值得世人關懷並加以維護保存之文化紀念物名單，2010年4月公告登錄為「重要聚落」，文化局向文化部爭取經費修護，完成修復已達25戶，另委託完成規劃設計18戶。