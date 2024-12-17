陳福海赴碼頭視察運毒及反詐 金門打詐儀表板升級
防毒及打詐成熱門話題，離島金門也力推「無毒幸福島嶼」，金門縣府表示，除持續與現檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作，共同打擊毒品犯罪外，「打詐儀表板」獨立網頁也於12月1日優化上線，讓民眾可瞭解每日及每月詐欺被害案例及防詐小撇步。
金門縣府表示，縣長陳福海一貫秉持對毒品零容忍立場，期許金門為「無毒幸福島嶼」，為有效阻絕毒品於島外，防制海運、航空運輸毒品，不定期結合緝毒犬於港口、機場、貨運站等人流、物流入轄時進行通關偵檢。
縣警局局長陳錦文指派刑事警察大隊也協同海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊，派遣緝毒犬於水頭碼頭旅客入境處執行毒品查緝任務，再次以具體行動打擊毒品運輸。
陳錦文表示，查緝毒品及打擊詐騙是當前治安工作重點項目，而維護治安保障民眾身體與財產安全更是警察責無旁貸的工作，縣警局除賡續督屬落實查緝毒品犯罪執行各項策略，持續與現檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作，共同打擊毒品犯罪，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」目的之外。
另外，打擊詐騙上，「打詐儀表板」獨立網頁已於12月1日優化上線，並上架於金門縣警察局官方網站首頁，讓民眾可以直接連結瞭解每日及每月詐欺被害案例及防詐小撇步，縣警局更積極推動165反騙宣導LINE官方帳號，讓民眾可隨時觀看識詐影集，提升自我防護力。
金門今年11月受理詐欺案件為20件，財損金額為新台幣663萬餘元，已較8月、9月及10月受理件數45件、32件及40件大幅減少。陳福海呼籲，民眾切勿以身試法，要求相關單位以鐵腕持續掃蕩毒品、打擊詐騙，向上溯源擴大偵辦，澈底打擊毒品、詐欺犯罪，並把反毒教育、防詐宣導深入金門縣每一個角落。
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