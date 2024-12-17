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藍不滿高市府機要人員不務正業 議會2天內清點人數後4度流會
高市議會正在審查部門預算，國民黨議員不滿市府機要人員經營側翼粉專圍攻國民黨議員及百姓，甚至利用活動為選舉暖身。議員白喬茵、邱于軒接連兩天在議會提出額數問題，兩天內四次因開會人數未過半而流會。
高市議會審查教育部門預算，昨天上下午皆因出席人數不足流會。議員白喬茵抱怨，她向市府索資追問機要人數、分布局處、職等及工作內容等項資料，近兩個月市府都不給。
今天上午議會持續審查預算，白喬茵率先發難說，她聽說立委黃捷的前助理在局長辦公室擔任主任，請問工作內容如何？市府到底還有多少人過去的老闆是立委或議員，現在擔任機要工作，領市府的錢。
教育局長吳立森回應，這位同仁不是主任而是秘書，主要協助局長室追蹤各校工程進度與修繕需求，以及橫向聯繫，負責跨科室合作的溝通橋梁。
議員陳美雅接著提出質疑，她很訝異市府聘用綠營人士為學校修繕經費把關，是否會刻意刁難國民黨議員提案。 吳立森承諾，學校任何補助都是依照實地勘察及安全重要性而定，會以學生需求為最優先考量。
上午簡單發言過後，白喬茵提出額數問題，共26名議員到場，議長康裕成宣布流會。下午開議，議員邱于軒又再度提出額數問題，清點人數後第四度宣告流會。
邱于軒表示，上周她在大寮目睹市府同仁帶機要四處介紹，告訴地方說準備參選議員，高市府機要變成參選者、落選者、助理的政治酬庸職務，非常不恰當，還有人插手局處業務，身兼民進黨中執委或中常委 ，希望市府快點提供完整資料。
白喬茵說，她接獲不少爆料，市府內多名機要人員不務正業、不事生產，指揮公務人員做事情，從事與學經歷不符合的工作、占據高位，甚至在公開場合布局下屆議員選舉、經營側翼粉專圍毆國民黨議員及百姓，她希望索取資料正本清源，負起監督職責。
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