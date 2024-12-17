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潘孟安故鄉是陸蟹重要棲地卻常遭路殺 環團盼打造陸蟹廊道

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，設立注意陸蟹警示牌。記者潘奕言／攝影
屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，設立注意陸蟹警示牌。記者潘奕言／攝影

屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，但因車城濱海景觀道路貫穿，不少陸蟹遭路殺成為車下亡魂。屏東縣環保聯盟近年不斷向當地居民及相關單位遊說，除封路等措施保護陸蟹外，也希望借鏡台26線香蕉灣段打造陸蟹廊道。

屏東縣環保聯盟理長洪輝祥表示，台26線香蕉灣段經多年民間與政府單位合作，除了於陸蟹釋幼期間進行道路管制等保護措施外，也已設立陸蟹廊道保護跨越道路到海裡釋幼的母蟹，對陸蟹保育很有幫助。

恆春半島還有另一個陸蟹重要棲地，位於四重溪到保力溪河口間海岸線，在香蕉灣已經很少見的凶狠圓軸蟹，此處為其重要棲地。不過因幾年前開闢的車城濱海景觀道路，嚴重阻斷陸蟹下海釋幼的路線，亟需仿效台26線打造陸蟹廊道。

洪輝祥說，近幾年與台灣公民參與協會等單位，積極向當地居民、業者及相關單位說明保育陸蟹的重要性，已有相當不錯的回應。不少當地業者也從開始的半信半疑，到現在體會陸蟹的重要性，除了保護環境及生態外也能帶來觀光財。

陸蟹釋幼高峰期是在夏季月圓前後，這兩年聯盟向車城鄉公所及恆春交通隊申請路權，該路段於7至9月月圓前後3天，晚上6點半到8點半封路，均獲通過。當地業者及學校師生也會組隊前來協助擔當志工，指揮交通請用路人改道。

洪輝祥說，此路段約需要打造800公尺的陸蟹廊道，目前因路面墊高路邊高低差極大，加上角度呈90度，對陸蟹來說形同天塹，就算奮力爬過了，也可能半路遭車輛輾過，亟需工程改善。

該路路權屬於車城鄉公所，但因鄉的經費不足，由於該地是總統府秘書長潘孟安的故鄉，已透過他及立委徐富癸等人向中央單位建議，希望能爭取經費，再邀集相關單位會勘研議建設，希望盡快還給陸蟹一條安全的繁衍道路。

屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，環團希望借鏡台26線香蕉灣段打造陸蟹廊道。圖為跨越溪口的福安橋。記者潘奕言／攝影
屏東縣車城鄉四重溪與保力溪河口處是陸蟹重要的棲息地，環團希望借鏡台26線香蕉灣段打造陸蟹廊道。圖為跨越溪口的福安橋。記者潘奕言／攝影

屏東縣 環保 螃蟹

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