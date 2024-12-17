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強化高空作業措施 高市勞工局長赴工地宣導

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞檢處加強宣導，要求業者務必落實自主檢核。圖／高市勞工局提供
為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞檢處加強宣導，要求業者務必落實自主檢核。圖／高市勞工局提供

高雄近日發生多起高空作業未依規範，危險景象遭旁觀民眾上網分享引發關注。為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞工局長江健興率隊督導，提醒業者準備符合檢驗標識的安全帽，且監督勞工確實並正確配戴，勿因歲末趕工疏忽安全防護。

江健興昨率隊前往前鎮區公共建案新建工程工地進行督導查核，陪同前往的勞檢處郭清吉處長向業者示範，說明如何執行自主檢核。

勞工局表示，為督促業者強化高處作業安全措施，勞檢處彙集重點規定編製「高處作業墜落預防安全檢核表」，雇主、作業主管及施作承攬人，務必於作業前按部就班完成自主檢核，除可協助業者建立作業前「指差確認」的檢點機制外，也能查驗作業人員的安全防護與精神狀態，進行作業前安全確認，若有人不適合工作，應阻止上工。

其他如安全上下設備、安全網、安全通道、踏板、水平（垂直）安全母索、錨錠或繫固裝置、捲揚式防墜器的檢點查驗事項，皆可藉由自主檢核表逐項查核紀錄，安全檢核表檔案可上前往勞動檢查處網站查詢，或電洽（07）7336959。

江健興表示，業者應該讓所有勞工接受安全衛生教育訓練，若是移工朋友，一定要透過母語及母國文字來教導訓練，近期天氣寒冷，應注意保暖措施及留意健康狀況，避免低溫造成傷害，共同落實工安、永保安康。

為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞工局長江健興（右四）率隊督導，要求業者務必注意作業環境的安全防護。圖／高市勞工局提供
為督促業者強化高處作業安全措施，高市勞工局長江健興（右四）率隊督導，要求業者務必注意作業環境的安全防護。圖／高市勞工局提供

保暖 勞工局 勞檢 工安 雇主

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