高雄跨年交通措施曝光 2輕軌站不停靠、捷運開到凌晨2點

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聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄跨年晚會將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將有3階段交通管制。資料照
高雄跨年晚會將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將有3階段交通管制。資料照

高雄跨年晚會將於時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將有3階段交通管制，捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。捷運營運至凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵也加開列車疏運。

「2025年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，為配合舞台搭建，21日早上6點起，時代大道將階段性封閉進行交通管制。活動當日，復興四路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東的道路，下午3點起將啟動分階段交通管制至元旦1時30分。管制區內禁止車輛通行、停放，周邊也將加強違規停車拖吊。

高市交通局表示，管制期間不提供汽車停車空間，民眾可多加利用大眾運輸，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，民眾可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運公司亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

另預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，下午5點起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的市民朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運公司亦將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。

捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供
捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供
捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供
捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供
捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供
捷運、輕軌加密班次，另外輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站下午5點起將不提供上下車。圖／高雄市交通局提供

交通管制 捷運公司 跨年晚會 輕軌 高雄市

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