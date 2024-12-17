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澄清湖運動園區都計審查過關 棒球場周遭景觀將改變

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄澄清湖運動休閒園區未來發展構想示意圖。圖／高市都發局提供
高雄澄清湖運動休閒園區未來發展構想示意圖。圖／高市都發局提供

配合高雄捷運黃線開發，高市府提報澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，今天上午二度送內政部都委會審議，在場外公民團體抗議聲中順利通過。市府強調，開發後蓄洪容量可提升至6萬公噸，捷運聯開會為澄清湖球場及周遭帶來極大發展契機。

高雄愛樹人、森林城市協會等團體派代表北上表達不滿，憂心1公頃小貝湖滯洪公園若變更建地，不僅會導致10萬居民身處淹水危機，更危及澄清湖水庫壩體與溢洪口。審議結果出爐後，協會表示，此案還有一大堆問題尚未調整，內政部不該直接放水讓高市府提書面修正，後續將持續追蹤，不會放棄。

副市長林欽榮率各局處出席內政部都委會，議員邱俊憲也到場聲援。林欽榮說，澄清湖棒球場可容納2萬名球迷，是南部唯一一個A級、可舉辦國際賽事的棒球球場，啟用25年，一直缺乏便利大眾運輸抵達，周邊更無健全的商業服務機能；高捷黃線Y型路線將在大鳥松地區設置Y3、Y4兩站，為澄清湖棒球場帶來發展契機。

水利局強調，計畫範圍目前是農田，原本就無滯洪功能，也沒有所謂小貝湖滯洪池公園存在，開發後蓄洪容量可提升至6萬公噸。此外，澄清湖水源取自高屏溪，並非透過集水區集水，豪雨前會先協調停抽，將水位從EL.17.8m降為17.2m，約可增加65萬公噸蓄洪量。

都發局說明，本計畫陸續調整及修正，已經減少使用私有地，加大捷運開發區間距以增加排水機能及湖岸通視性。捷運聯合開發區以國有及市有土地為主，另外私有地5筆、面積715.7坪，占聯開區面積23.6 ％，均已獲地主同意納入聯開，此次變更充分尊重私有財產權。

捷運工程局表示，捷運黃線Y3、Y4站將有利於澄清湖整體運動園區朝向TOD發展，未來會有便捷交通提供球迷快速轉乘，將打造具有高雄特色的運動交通廊道。

高雄愛樹人、森林城市協會等團體代表人前往國土署表達不滿。圖／高雄森林城市協會提供
高雄愛樹人、森林城市協會等團體代表人前往國土署表達不滿。圖／高雄森林城市協會提供
高雄澄清湖棒球場現況，未來將會有捷運黃線通過。圖／高市都發局提供
高雄澄清湖棒球場現況，未來將會有捷運黃線通過。圖／高市都發局提供

澄清湖 運動 高雄捷運

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