烏魚子價格昂貴 高雄漁民為防竊輪班顧晾曬「烏金」

高雄茄萣區的興達港是烏魚交易重鎮，每年冬天茄萣都會人在路旁晾曬被稱為「烏金」的烏魚子。由於烏魚子價格昂貴，成為宵小目標，每年都傳出烏魚子竊案，當地民眾曬烏魚子時為了防小偷，都要輪班看顧，甚至「連吃飯也不敢離開」。警方說，會加強巡邏。

每年東北季風來臨、氣溫下降後，漁民就會將養殖的「塭烏」、或到外海捕撈的「海烏」送到高雄興達港拍賣。盤商從魚塭主或漁民手上購買烏魚後，會請工班在拍賣場現場剖開烏魚腹部，取出烏魚最值錢的烏魚卵。漁民說，今年生鮮烏魚卵的標準價格是8台兩950元，再看烏魚子實際重量，去遞增或遞減。

漁民說，烏魚全身都是寶，都能賣錢，除了烏魚卵、烏魚腱之外，被取出魚卵的烏魚稱為「烏魚殼」因為最沒經濟價值，售價浮動大，通常還會再送進拍賣場拍賣。

烏魚子是民眾做農曆春節年菜或伴手禮的首選，茄萣區有許多居民會到興達港購買生鮮烏魚卵，鹽漬、脫鹽、整形，再經過日曬及冷冽的東北季風吹拂，讓濕度與鹹份適中，才能完成烏魚子。

在茄萣區製作烏魚子已有30多年歷史的林姓男子說，烏魚子要經過晾曬，去除多餘的水分，才會好吃；烏魚子在路邊晾曬時，「最怕被人整框偷走」，他的家人曾經在曬烏魚子時跑離開去用餐，「結果全部被偷光光」。

高雄陳姓船長說，烏魚卵十分貴重，在路邊曬烏魚子時，都會找家人排班輪流看顧，除了要防止野貓偷吃，更要防止小偷來行竊，一個方桌可曬20片左右的巴掌大烏魚子，如果被偷走，損失將近5萬元。

警方說，為了防止烏魚子遭竊，會在民眾製作烏魚子的相關路段加強巡邏。一名警官說，若針對特定農漁產品排定巡邏勤務，怕會引起基層反彈，因此警方只會在店家曬烏魚子的時段加強巡邏密度，不會刻意編排專案。