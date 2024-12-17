冷鋒來襲！養殖烏魚豐收 高雄興達港漁工忙取魚卵

冷鋒接力來襲，今年養殖烏魚受惠於低溫氣候，烏魚卵肥美碩大，高雄興達港近日接連有烏魚養殖戶把烏魚送來拍賣，成交後買家會交給工班現場取出烏魚卵，有時數量較多，甚至要從上午作業到晚上才能休息。來自台南的陳姓漁民笑說，今年冬天有雨、氣溫低，烏魚的卵品質好，「三年一輪，今年終於輪到豐收」。

每年11月到隔年1月，是台灣西南部的烏魚季，近日寒流接連來襲，養殖烏魚豐收，南部烏魚重鎮高雄興達港的魚貨拍賣場，從清晨就有漁民用貨車把養殖烏魚送來賣給盤商，盤商會就地委請工班，以俐落的刀法剖開烏魚的腹部，將烏魚分解成烏魚卵、烏魚腱、烏魚殼。

興達港區漁會總幹事郭展豪說，近期海水溫度仍不夠低，海烏還沒大量捕獲，但養殖烏魚豐收，許多養殖戶會把烏魚送來興達港區漁會拍賣，並委託在地的婦人幫忙殺烏魚，這幾天每天都會送來數千尾到上萬尾的烏魚，殺魚的作業從早上持續到下午，有時送來的烏魚數量多，就要忙到晚上才能休息，漁民儘管勞累，但臉上多掛著笑容。

一名漁民說，今天興達港有少量的海烏送來拍賣，因為台灣沿海溫度還不夠低，捕獲的地點是在東引海域，魚體大小不一，大尾的平均每尾3公斤重，盤商收購後，送來高雄興達港拍賣。

來自台南的烏魚養殖戶陳冠宇，今天清晨2點鐘從魚塭收成3800多尾肥碩的烏魚，其中大部分都是有烏魚卵的母烏，僅有極少數是公烏；把烏魚裝上貨車之後，立刻馬不停蹄趕到高雄興達港卸貨。

記者直擊，漁港的工作人員用黃色塑膠箱在貨車後方的地面圍出約6公尺見方的範圍，貨車後斗一打開，烏魚如瀑布傾瀉而下，工作人員或臉上帶著笑容、或驚呼連連，互相提醒要用力壓住黃色箱子、防止烏魚溢出範圍，卸貨完畢後，殺魚的工班立刻俐落地當場分解烏魚。

陳冠宇說，養殖烏魚是看天吃飯的行業，每當冷鋒來襲，養殖烏魚感受到氣溫降低，魚卵就會開始成熟，但有時冷鋒過後氣溫回升，烏魚誤以為要換季，魚卵會加速成熟來準備繁衍下一代，但這時烏魚卵的品質會因過熟，價值被打折扣。