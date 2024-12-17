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影／高雄上百居民抗議高松墓園改建 園方：面積未擴大
天主教會高雄教區今天在小港區舉辦高松墓園改建說明會，五里長帶領近百里民齊聚抗議，不滿墓園擴建影響空氣品質及房價，距離打造高雄「陽明山」之路更遙不可及。墓園表示，僅增加納骨牆及修建公墓區，面積未擴大。
高松墓園設於1972年，面積2.2公頃，現有4416個塔位，業者預計擴充至1萬6182個塔位，今早舉辦環評說明會，卻引來松山、大坪及坪頂等五里里民抗議，說明會場面一度火爆，反對居民在場內飆罵業者「沒天良」。
議員曾麗燕、黃彥毓表示，小港緊鄰林園工業區，除了有幾百根煙窗還有南區焚化爐跟殯葬用地，墓園屬於嫌惡設施，用地應該縮小範圍才符合都市計畫發展方向。
松山社區發展協會理事長許安隆說，墓園離住宅區不到100公尺，早年設立未與地方溝通，墓園遺骸量不斷增加，現今又要擴建，勢必影響整體發展，3.3萬居民受影響。另位住戶也說，10年前花畢生積蓄2千萬買房子，原以為大坪頂是會高雄的陽明山，不料竟然連菜市場也沒有，現在殯葬設施還要擴大，房子恐怕連300萬元都賣不出去。
高松墓園強調，開發期程分三期，準備以5年時間新建納骨牆、永生堂、辦公廳舍及修建公墓區，完全不涉及土地面積擴建；依法規建蔽率可達40％，但園區僅以13.3％規畫設計，屬於低密度開發計畫，汙水、交通及空品等項目都有依規定辦理。此外，永生堂不是殯儀館，是舉辦追思彌撒的場所。
高市殯葬處長黃中中接下居民陳情書，他表示，高松墓園殯葬設施計畫尚未送審，後續一定會依法行政。
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