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屏東來義鄉推5條深度旅遊路線 體驗山林與原民文化之美
屏東縣來義鄉是排灣族原住民鄉，有美麗的山水景色及文化，鄉公所推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，希望吸引更多人到來義鄉戶外休閒。公所並透過一年的導覽培訓30名在地領路人，帶領遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。
來義鄉公所表示，5條不同特色主題遊程有不同難度等級，但都有經過專業培訓與考核的導覽人員與教練帶領，帶遊客探索自然與文化的深度體驗之旅。一、悠遊來義電輔車遊程，以電動輔助車漫遊山林，親近自然；二、探尋歷史舊來義部落，走進歷史悠久的舊部落，重溫傳統記憶。
三、文化探索望嘉部落深入當地部落，體驗文化之美；四、歷史蹤跡崑崙坳古道喜樂段：探索古道，感受歷史與自然的交織；五、超越極限溯溪遊程：挑戰極限，體驗山林間的冒險刺激。
來義鄉鄉長莊景星表示，「愈在地、愈國際」，來義鄉擁有豐富的文化與自然資源，是推動來義永續旅遊的重要契機。感謝原住民族委員會大力推動原鄉產業升級計畫，鄉公所希望透過深耕深度旅遊，讓更多人透過「Ari！來義野行」品牌，更深入了解台灣山林與原住民文化之美。
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