快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東來義鄉推5條深度旅遊路線 體驗山林與原民文化之美

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供

屏東縣來義鄉是排灣族原住民鄉，有美麗的山水景色及文化，鄉公所推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，希望吸引更多人到來義鄉戶外休閒。公所並透過一年的導覽培訓30名在地領路人，帶領遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。

來義鄉公所表示，5條不同特色主題遊程有不同難度等級，但都有經過專業培訓與考核的導覽人員與教練帶領，帶遊客探索自然與文化的深度體驗之旅。一、悠遊來義電輔車遊程，以電動輔助車漫遊山林，親近自然；二、探尋歷史舊來義部落，走進歷史悠久的舊部落，重溫傳統記憶。

三、文化探索望嘉部落深入當地部落，體驗文化之美；四、歷史蹤跡崑崙坳古道喜樂段：探索古道，感受歷史與自然的交織；五、超越極限溯溪遊程：挑戰極限，體驗山林間的冒險刺激。

來義鄉鄉長莊景星表示，「愈在地、愈國際」，來義鄉擁有豐富的文化與自然資源，是推動來義永續旅遊的重要契機。感謝原住民族委員會大力推動原鄉產業升級計畫，鄉公所希望透過深耕深度旅遊，讓更多人透過「Ari！來義野行」品牌，更深入了解台灣山林與原住民文化之美。

屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，30名在地領路人帶遊客體驗來義鄉美麗的山林及排灣族文化。圖／來義鄉公所提供

原住民族 多人 排灣族

延伸閱讀

屏東里長收購郭台銘連署書判緩刑 褫奪公權3年…解職還虧退休俸

12強賽／ 屏東英雄見面會 縣長周春米頒加碼獎金、贈1兩黃金

彰化偏鄉興建第二納骨塔請千歲降乩聖示 結果各自解讀神諭

高鐵南延屏東年底定案 立委給4建議稱「答案呼之欲出」

相關新聞

屏東來義鄉推5條深度旅遊路線 體驗山林與原民文化之美

屏東縣來義鄉是排灣族原住民鄉，有美麗的山水景色及文化，鄉公所推出「Ari！來義野行」5大品牌遊程，希望吸引更多人到來義鄉...

夫妻確診！高雄市本土登革熱新增2例 衛生局擴大採檢噴藥滅蚊　

高雄市昨新增2例本土登革熱個案，2名確診個案為夫妻關係，分別為40多歲女性家管、30多歲男性工程師。衛生局說，2人為今年...

內埔警分局10大易肇事路口 屏科大周邊壽比路4路口上榜

屏東縣內埔警分局所轄4鄉，十大易肇事路口中，在屏東科技大學前的壽比路段，就有4處路口上榜。警方針對易肇事路口採精準式執法...

興達港水深不利風電 活化政策挨批

高雄沿海最北端的興達港曾有蚊子港惡名，中央7年前起發展風電盼活化，但中鋼公司配合在此投資的興達海基公司傳出慘賠將退場；據...

高鐵南延 高雄案呼之欲出

高鐵南延屏東方案在「高雄案」與「左營案」之間評估，年底將定案，立委李昆澤昨質詢說，答案呼之欲出，建議交通部針對開發衝擊與...

高雄與日本青森縣、陸奧市簽備忘錄 推動交流合作

日本青森縣知事宮下宗一郎與陸奧市市長山本知也今天拜會高雄市長陳其邁，3方簽署國際交流促進備忘錄，宣示未來將共同推動農漁物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。