夫妻確診！高雄市本土登革熱新增2例 衛生局擴大採檢噴藥滅蚊　

高雄市昨新增2例本土登革熱個案，2名確診個案為夫妻關係，分別為40多歲女性家管、30多歲男性工程師。衛生局說，2人為今年入夏後的第5、6例，防疫團隊已針對確診個案居住地、活動範圍執行「擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊」3合1緊急防治工作。

衛生局表示，案妻12月9日開始出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、噁心等症狀，12月10日、12月13日曾至診所就醫，12月16日症狀未改善再次就醫，登革熱快篩檢驗結果NS1陽性、PCR陽性。

案夫於12月13日開始出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、食慾不振、口乾舌燥等症狀，當天曾於員工診療所就醫，12月14日及12月16日症狀未改善，前往至診所就醫，登革熱檢驗結果確認感染登革熱第二型病毒。

疫調確診個案夫妻2人居住地為苓雅區普天里、苓雅區林德里，疫調顯示案妻可傳染期間曾前往三和市場，案夫主要活動地則以住家及小港區工作地為主，夫妻共同主要的活動地點為文化中心，可傳染期曾停留鳳山區訪親。

防疫團隊針對個案苓雅區高風險社區，包含林德里、普天里進行稽查，共查獲46個積水容器，其中5個積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，陽性態樣為花器、臉盆、水溝、車道溝，並發現巷弄內多處髒亂點堆置廢棄物。

另，防疫人員針對苓雅區林中里1處工地進行稽查，查獲9個積水容器，其中1個陽性帆布已孳生病媒蚊幼蟲，防疫人員已現場開單告發並清除積水。

近日冷氣團來襲溫度驟降，日夜溫差大、埃及斑蚊趨向室內而造成家庭群聚感染風險增加，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速前往高雄市555家登革熱整合式醫療合約院所就醫。

衛生局呼籲各級醫療院所提高通報警覺，落實TOCC問診，加強疑似個案通報及社區擴大採血，12月16日完成1位同住接觸者及54位社區民眾採檢。