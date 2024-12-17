聽新聞
0:00 / 0:00
內埔警分局10大易肇事路口 屏科大周邊壽比路4路口上榜
屏東縣內埔警分局所轄4鄉，十大易肇事路口中，在屏東科技大學前的壽比路段，就有4處路口上榜。警方針對易肇事路口採精準式執法後，根據統計，去年1到10月發生141件車禍，今年同期降低為89件。
內埔警分局轄區有4鄉，內埔鄉、萬巒鄉、泰武鄉與瑪家鄉，內埔鄉就有兩所科技大學，屏東科技大學、美和科技大學。
警方指出，根據統計，去年轄內十大易肇事路口，分別壽比路與和成巷、廣濟路與光明路、科大路二段與大同路三段、壽比路與壽比路623巷、壽比路與學府路、南寧路與平昌街、壽比路與壽比路746巷、勝利路與光明路、學人路與四維路、復興路與屏光路。其中在屏東科技大學前壽比路段，就有4處路口上榜。
警方指出，將各路口工程問題建議各路權機關修正，接續採精準式執法，請各派出所在此十大易肇事路口（段），增加巡邏班次，易肇事時段（6至10時及16至20時），加強取締機車族群交通違規，尤其65歲以上長者，取締違規項目，無（閃光）號誌路口未停讓、酒駕、闖紅燈及未戴安全帽。
警方統計，此十大易肇事路口去年1至10月發生141件交通事故，而今年同期間降低為89件，共減少52件；今年至11月底，內埔警舉發「無號誌路口未停讓」違規案件1200餘件。
內埔警方表示，降低交通事故，單靠警察建議路權機關改善道路工程、交安宣導或取締重大交通違規，很難立即有顯著成效。要降低交通事故最有效方法，是鄉親及用路人的自知自覺，願意遵守交通規則，在無（閃光）號誌路口要停讓、不超速、不闖紅燈，戴安全帽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言