內埔警分局10大易肇事路口 屏科大周邊壽比路4路口上榜

屏東縣內埔警分局所轄4鄉，十大易肇事路口中，在屏東科技大學前的壽比路段，就有4處路口上榜。警方針對易肇事路口採精準式執法後，根據統計，去年1到10月發生141件車禍，今年同期降低為89件。

內埔警分局轄區有4鄉，內埔鄉、萬巒鄉、泰武鄉與瑪家鄉，內埔鄉就有兩所科技大學，屏東科技大學、美和科技大學。

警方指出，根據統計，去年轄內十大易肇事路口，分別壽比路與和成巷、廣濟路與光明路、科大路二段與大同路三段、壽比路與壽比路623巷、壽比路與學府路、南寧路與平昌街、壽比路與壽比路746巷、勝利路與光明路、學人路與四維路、復興路與屏光路。其中在屏東科技大學前壽比路段，就有4處路口上榜。

警方指出，將各路口工程問題建議各路權機關修正，接續採精準式執法，請各派出所在此十大易肇事路口（段），增加巡邏班次，易肇事時段（6至10時及16至20時），加強取締機車族群交通違規，尤其65歲以上長者，取締違規項目，無（閃光）號誌路口未停讓、酒駕、闖紅燈及未戴安全帽。

警方統計，此十大易肇事路口去年1至10月發生141件交通事故，而今年同期間降低為89件，共減少52件；今年至11月底，內埔警舉發「無號誌路口未停讓」違規案件1200餘件。