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高鐵南延 高雄案呼之欲出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵南延屏東方案在「高雄案」與「左營案」之間評估，年底將定案，立委李昆澤昨質詢說，答案呼之欲出，建議交通部針對開發衝擊與高市府討論。交通部鐵道局則回應「盡力把明挖路段限縮在中華三路、民族陸橋間」；此就是關乎高雄案行經路線。

交通部長陳世凱昨赴立院交通委員會報告並備詢，會中李昆澤質詢說，高鐵南延屏東原定案左營案，但後來發現有地形及軌道結構限制，未來會有系統不穩定、出現道岔異常等兩大問題，加上還有鄰近台塑石化區、轉換長度不夠等安全疑慮，而高雄案有拆遷及安置問題。

李昆澤說，針對高雄案有幾點建議，包含高雄車站預定的四股道變成三股道，以縮減範圍；明挖路段勿超過中華三路至民族路之間，可降低拆遷戶數，並以公有地徵收為優先；須考慮安置、土地議價購買為優先等問題；高雄車站地下道部分，如果要開發像台北車站的地下街，就要與高市府討論整體開發問題。

李昆澤說，「左營案或高雄案還沒定案，但答案已呼之欲出」，交通部年底定案後都要向民眾說明清楚。

鐵道局長楊正君表示，會納入股道減少的建議，以減少拆遷問題，也會盡力把明挖路段限縮在中華三路、民族陸橋間，以降低交通衝擊，至於拆遷問題會協調高市府來做安置。

交通部長 屏東 李昆澤

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高鐵南延屏東年底定案 立委給4建議稱「答案呼之欲出」

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