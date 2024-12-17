興達港水深不利風電 活化政策挨批

高雄沿海最北端的興達港曾有蚊子港惡名，中央7年前起發展風電盼活化，但中鋼公司配合在此投資的興達海基公司傳出慘賠將退場；據指，興達港淤積、本身水深未符離岸風電需求，都是虧損原因，也引發議員質疑政策不夠前瞻性。

高市海洋局回應，興達港主航道設計水深8公尺，港區內深度約8公尺至7公尺，因海流、地形因素，不定期辦理疏濬後，間隔約2至5年時間，港口仍會再次出現淤積現象，會向中央漁業署爭取預算，補助來辦理清疏。

興達港1997年斥資70多億元擴建為遠洋漁港，原要做為前鎮漁港的替代港，卻閒置20多年，為了活化興達港閒置區域、配合政府加速推動離岸風電產業及在地化政策，中鋼2018年4月在興達港區成立興達海基，主要從事離岸風電水下基礎產製，近日傳出虧損64億元，農曆年後熄燈。中鋼證實，正評估務實轉型可能性。

近日經濟部長郭智輝說，興達港淤積嚴重，且風機大型化已成趨勢，大型風機至少需要10公尺以下水深，港區水深無法滿足相關條件。

議員宋立彬批評，興達港當初要作為前鎮漁港預備港，水深設計根本不敷現在大型風電碼頭需求，要做大型風機的港深與腹地都不夠，顯見當初的綠能計畫只是政策的幌子，根本一點也不前瞻。中鋼內部人員說，興達海基是中鋼為了「挺」政府發展離岸風電，經濟部如果真心想扶植，應不計盈虧，甚至協助改善港區水深。

海洋局表示，興達港當初設計的深度是8公尺，疏濬或清淤還是要以當初設計的深度為極限，否則若超挖，恐導致碼頭的結構受到影響，業者相關需求再研議。

興達海基面臨經營危機，但興達港區被視為發展風力發電的重要母港之一，2021年啟用海洋科技產業創新專區，已7家離岸風電相關產業進駐，主要業務培育風電人才、研發相關先進技術、專區的廠商與產業的推動連結，金屬工業研究發展中心副主任陳維德說，目前超過50個專業課程模組，證照都是國際認可，每年受訓人數突破1千人，是全亞洲在風電領域課程最完善的單位。