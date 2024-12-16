快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

金門消防局獲贈救護車 提升救護量能

中央社／ 金門縣16日電

中華文化姓氏文教發展基金會捐贈1輛救護車金門縣消防局，金門縣消防局長呂英華表示，近年金門各分隊救護車都陸續更換新車，將持續更新設備，提升救護量能。

中華文化姓氏文教發展基金會捐贈救護車給金門縣消防局，今天舉行啟用典禮，金門縣副縣長李文良、呂英華等出席。李文良說，政府預算有限，有賴民間熱心團體、善心人士挹注資源彌補公共服務設備不足，「希望能拋玉引來更多玉」，持續提升緊急救護能量。

呂英華表示，任內爭取許多外在資源投注重要消防器材，包含救護車、救災機器人等，以救護車為例，1個分隊標準配備2台救護車，目前金門5個分隊10台救護車中只有1輛救護車還不是新車。

呂英華也說，近年救護車單價都很高，因為配備有電動擔架床、LUCAS自動心肺復甦機等，這次受贈救護車還配備有12導程心電圖機，能夠讓救護人員更精準掌握患者狀況，在救護車到院前，醫院就及早啟動相關流程因應，提高急救效率。

消防局透過新聞稿表示，這輛救護車歷時1年打造，造價新台幣480萬元，內部醫療艙空間經過改善規劃，器材擺放更合理，方便救護人員收納及取用。更配備新式電動擔架床、無線傳輸12導程心電圖系統、最新款式LUCAS 3自動心肺復甦機等。

救護車 金門 電動

延伸閱讀

金門國際身障日活動 盼公私協力建構共融環境

金門慶祝國際身心障礙者日 600人愛心圍爐吃暖心更暖

影／擎天廳音樂會登場 500名聽眾搶票擠進軍事秘境聆賞

南洋僑青返鄉尋根交流團抵金 展開5天文化探索之旅

相關新聞

12強冠軍 屏東英雄見面會周春米頒加碼獎金、贈1兩黃金

世界棒球12強賽台灣奪冠，有3名來自屏東選手，屏東縣府今舉行簽名見面會，縣長周春米頒加碼獎金70萬元給屏東籍吳俊偉、吉力...

高雄與日本青森縣、陸奧市簽備忘錄 推動交流合作

日本青森縣知事宮下宗一郎與陸奧市市長山本知也今天拜會高雄市長陳其邁，3方簽署國際交流促進備忘錄，宣示未來將共同推動農漁物...

澎湖惠民醫院重建上樑 前副總統陳建仁親臨見證

澎湖惠民醫院於今（16）日上午舉行「上樑祈福禮暨院長交接儀式」，前副總統陳建仁親臨現場，共同見證這充滿歷史意義的時刻。工...

影／飲料疑有飛蟲 衛生局稽查高雄70年老字號紅茶店

高雄一家70年老字號紅茶店，遭顧客上網爆料飲料有飛蟲，用吸管一撈就是2隻，直呼「好噁」，喊話店家注意衛生管理；衛生局今稽...

興達港水深不足 興達海基慘賠64億元 柯志恩質疑：竟無人負責

高雄興達港曾有「蚊子港」惡名，為扭轉命運，中央前瞻計畫綠能政策挹注經費發展離岸風電，不料中鋼轉投資的興達海基近期傳出接不...

屏縣王船文化館限定文創品 王爺加持香包御守必收藏

屏東縣王船文化館將啟用，屏東縣政府開發多款融合東港特色文創商品，溫王爺加持開館紀念限量香包御守、福汽彈珠汽水、滿載報喜櫻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。