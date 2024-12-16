金門消防局獲贈救護車 提升救護量能

中華文化姓氏文教發展基金會捐贈1輛救護車給金門縣消防局，金門縣消防局長呂英華表示，近年金門各分隊救護車都陸續更換新車，將持續更新設備，提升救護量能。

中華文化姓氏文教發展基金會捐贈救護車給金門縣消防局，今天舉行啟用典禮，金門縣副縣長李文良、呂英華等出席。李文良說，政府預算有限，有賴民間熱心團體、善心人士挹注資源彌補公共服務設備不足，「希望能拋玉引來更多玉」，持續提升緊急救護能量。

呂英華表示，任內爭取許多外在資源投注重要消防器材，包含救護車、救災機器人等，以救護車為例，1個分隊標準配備2台救護車，目前金門5個分隊10台救護車中只有1輛救護車還不是新車。

呂英華也說，近年救護車單價都很高，因為配備有電動擔架床、LUCAS自動心肺復甦機等，這次受贈救護車還配備有12導程心電圖機，能夠讓救護人員更精準掌握患者狀況，在救護車到院前，醫院就及早啟動相關流程因應，提高急救效率。

消防局透過新聞稿表示，這輛救護車歷時1年打造，造價新台幣480萬元，內部醫療艙空間經過改善規劃，器材擺放更合理，方便救護人員收納及取用。更配備新式電動擔架床、無線傳輸12導程心電圖系統、最新款式LUCAS 3自動心肺復甦機等。