高雄與日本青森縣、陸奧市簽備忘錄 推動交流合作

日本青森縣知事宮下宗一郎與陸奧市市長山本知也今天拜會高雄市長陳其邁，3方簽署國際交流促進備忘錄，宣示未來將共同推動農漁物產、台日觀光及教育、產業等領域交流合作。

宮下宗一郎與山本知也聯合率團訪問高雄，今天與陳其邁見面，並在日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史見證下，3方簽署國際交流促進備忘錄。

陳其邁強調，高雄與青森、陸奧皆有豐富農漁產及觀光資源，也致力半導體等產業發展，盼3方今後於旅遊、農漁業、智慧城市等議題攜手合作，為台日2國開拓更多元實質的互動機會。

宮下宗一郎表示，這是他睽違8年再度造訪高雄，非常驚豔高雄經濟的蓬勃發展。高雄在發展高科技產業的同時，仍保留歷史氛圍，而青森、高雄、陸奧三方在歷史、物產等方面都有交集，很開心能簽署3方國際交流促進備忘錄。

宮下宗一郎並指出，每年約有8萬至10萬台灣籍旅客造訪青森，歡迎高雄朋友多到青森旅遊。他並強調今年台灣人熱烈採購陸奧帆立貝等物產，陸奧市民十分感念，未來青森會繼續和高雄發展、推廣夥伴關係。

山本知也表示，自己承接了宮下宗一郎在陸奧市長任內開創的陸奧、高雄友好交流，希望以後3方互動能更為綻放興盛。

高雄市行政暨國際處新聞稿指出，宮下宗一郎此行也到高雄連鎖大賣場、百貨公司安排的多場青森蘋果推廣行程，行政暨國際處處長張硯卿也代表陳其邁出席，展現市府的友好熱情。