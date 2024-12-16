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澎湖惠民醫院重建上樑 前副總統陳建仁親臨見證

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖惠民醫院今天舉辦上梁典禮，宣告工程進入倒數階段。記者張議晨／翻攝
澎湖惠民醫院今天舉辦上梁典禮，宣告工程進入倒數階段。記者張議晨／翻攝

澎湖惠民醫院於今（16）日上午舉行「上樑祈福禮暨院長交接儀式」，前副總統陳建仁親臨現場，共同見證這充滿歷史意義的時刻。工程完工後，將可提供近160位長照量能，以及提供居家長照每年2400人次的服務。

惠民醫院由羅德信神父創建，長期以來秉持服務病患的初衷，提供地方民眾一般看診及社區長照等重要服務，滿足地方醫療需求。目前惠民醫院護理之家提供90床長照服務，承擔澎湖三分之一的長照量能。

由於建物老舊及受海砂影響，該院推動易地重建，於許家村打造醫療長照園區，重建後的惠民醫院規劃2棟4及5層樓建物，可容納160位（住宿99位、日照60位）長照需求，並提供居家長照每年2400人次的服務。

今日的上樑大典，前副總統陳建仁專程抵澎參加，由天主教台南教區主教黃敏正主禮，院長交接則在羅東聖母醫院院長馬漢光的監交見證下順利完成，由胡彼得接任惠民醫院第九任院長。

縣長陳光復親赴典禮，向惠民醫院近70年深耕澎湖醫療致上崇高敬意，同時為重建工程獻上誠摯祝福。陳光復說，期盼重建後的惠民醫院能為鄉親提供更完善的醫療服務與長照資源，並寄望在新任院長胡彼得的帶領下，繼續造福鄉梓。

典禮特別邀請洪浩竣老師、新逸合唱團李俊賢老師，與馬公國中管絃樂團共同演出「外婆的澎湖灣」、「鼓聲若響」兩首經典曲目，為活動獻上祝福。

澎湖 長照 馬公

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