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守護澎湖人健康71年 惠民醫院重建工程完成上梁

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖惠民醫院重建與健康醫療照護園區新建工程，今天舉行上梁，可望在明年完工啟用，繼續守護澎湖人的健康，同步也舉辦新卸任院長交接，新任院長胡彼得接任，延續完成重建任務。

澎湖惠民醫院重建與健康醫療照護園區新建工程，今天由前副總統陳建仁、澎湖縣長陳光復、天主教台南區主教黃敏正、天主教靈醫會長黃浩然、羅東聖母醫院長馬漢光、及惠民醫院張明哲與胡彼得2位卸新任院長和地方各界200餘人，在聖歌、灑聖水等祈福下完成上梁儀式，共同見證這歷史性的一刻，也宣示重建工程進入倒數階段。

天主教靈醫會長黃浩然表示，惠民醫院重建不只是硬體建築工程，是靈醫會的使命傳承與延伸，更是澎湖醫療照顧服務永續發展，在109年展開重建計畫，112年3月順利發包，但招標過程中，面臨缺工、缺料、建材上漲的困境等，最後以新台幣8億6000萬元發包，並於112年7月6日動工開始興建，工程進行順利，今天進行上梁儀式。

陳建仁表示，澎湖80年前因執行B肝及C肝的防治計畫研究設置篩檢站，並長期追蹤B肝及C肝，讓肝癌的死亡率下降50%，目前全世界在進行B肝及C肝防治都是使用台灣的研究，也印證早期發現，早期治療。對於靈醫會惠民醫院長期來服待人，不是受人服侍，才有今天的重建，希望能趕在2025天主教希望喜年完工，作澎湖鄉親作最好的醫療服務。

陳光復說，惠民醫院在澎湖服務71年，照顧相當多的澎湖鄉親，惠民醫院讓澎湖幸福指破表，他表達感恩與感謝，也期盼未來新院區的完成，再度延續著另一個71年的歲月。

惠民醫院表示，惠民醫院重建與健康醫療照護園區新建工程，占地2萬4000坪，可供住宿99位、日照60位，所需資金新台幣8億6000億元，共有18萬人次捐款，目前重建經費尚缺2億4000萬元，籲請社會各界在重建最後關頭，共同攜手跨越最後難關，成就惠民重建計畫。

惠民醫院重建與健康醫療照護園區新建工程今天在完成上梁儀式後，同步在重建園區內舉辦新卸任院長交接，新任院長胡彼得在羅東聖母醫院長馬漢光的監交下，完成交接，特別期許未來完成惠民重建的使命，同時感謝張明哲院長3年多的付出與投入惠民醫院前段的重建計畫與上梁等工程。

C肝 澎湖縣

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