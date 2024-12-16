影／飲料疑有飛蟲 衛生局稽查高雄70年老字號紅茶店

高雄一家70年老字號紅茶店，遭顧客上網爆料飲料有飛蟲，用吸管一撈就是2隻，直呼「好噁」，喊話店家注意衛生管理；衛生局今稽查未發現病媒蚊蟲，不過作業區有多項缺失，已飭令限期改善。店家回應，與消費者聯繫中，並已要求合作的防蟲廠商加強清消。

被爆料有食安疑慮的傳統紅茶店，在高雄有70年歷史，最大特色就是營業時間很特別，再來就是招牌紅茶牛奶，以口感濃醇著名，搭配經典燒肉吐司系列，從早餐吃到午餐，再到宵夜，是老高雄都知道的在地滋味。

該網友爆料的是位於楠梓區分店，點了一份飲料餐點，飲料才喝一半，就看見奇怪黑點，拿吸管從飲料杯裡打撈，「你看，這黑點不知道是什麼，看起來還有翅膀，怎麼會有蟲子，好噁」。

影片上傳社群媒體後，還喊話店家「要注意衛生管理，後續身體如有異狀會向貴店反應」。貼文一出，多數網友不挺，認為小題大作「是會飛的蟻，無聊，跟店家講就好有必要這樣嗎」、「匿名拍這個誰知道影片真實性」、「年終獎金就看這次了」，也有人「加量不加價」、「CP值很高」。

對於飲料疑有飛蟻引發衛生顧慮，店家回應「本店非常重視消費者的回饋，對於此次事件，我們已積極與消費者聯繫中。並已要求合作防蟲廠商加強清消環節，確保產品品質與消費者的使用安全」。

衛生局派員稽查，現場未見蒼蠅及蟑螂病媒，檢視製程為煮完茶後，放在茶桶中，加蓋放進冰櫃中冷卻，作業場所在12月11日有執行病媒防治清消，不過稽查人員發現冰箱未清潔、垃圾桶未加蓋、清潔用品未分區、員工未佩戴髮帽等多項缺失。