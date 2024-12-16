興達港水深不足 興達海基慘賠64億元 柯志恩質疑：竟無人負責

高雄興達港曾有「蚊子港」惡名，為扭轉命運，中央前瞻計畫綠能政策挹注經費發展離岸風電，不料中鋼轉投資的興達海基近期傳出接不到訂單，慘賠64億元將退場，興達港淤積、水深不足成為原因之一。立委柯志恩說，興達海基6年虧了64億元，卻沒任何官員負責，「令人痛心」。中鋼說，興達海基已完成2個風場專案共22座水下基礎，將評估務實轉型可能性。

高雄興達港在1997年擴建為遠洋漁港，斥資70多億元，原本是要做為前鎮漁港的替代港，卻閒置20多年成為蚊子港。為了活化興達港閒置區域，並配合政府加速推動離岸風電產業及在地化政策，中鋼2018年4月成立興達海基，並設廠在高雄興達港海洋工程專區，主要從事離岸風電水下基礎產製。

立委柯志恩說，2018年蔡政府祭出風電國產化的政策目標，要求中鋼成立子公司興達海基，加上國發基金的投資、資本額34.21億元。沒想到營運以來一直慘賠，6年虧了64億元，且完全沒有風電的業務，這幾天傳出農曆年後興達海基就要熄燈打烊，最倒楣的是當年被迫投資的中鋼，承接一個不熟悉且不可能成功的任務，如今血本無歸，卻沒有任何官員負責，「64億元就這樣打水漂，實在令人痛心」。

中鋼說，興達海基在執行專案過程始終堅持落實水下基礎百分百國產化的原則，第一個專案是沃旭風場，完成6座國產化水下基礎；第二專案專中能風場，則與國內供應鏈廠商完成16座國產化水下基礎。

中鋼說，興達海基在專案執行過程，因學習曲線不如預期，且遭遇疫情、缺工等問題，導致產製成本高漲，加上國內廠商投入相關設備而無法有效降低成本，因而造成興達海基嚴重虧損。

隨著風機快速大型化演變，興達港水深不足，已無法做出大型風機所需之水下基礎。經濟部長郭智輝說，風機大型化已成趨勢，現在大型風電至少需要10米以下水深，但是興達港淤積很嚴重，水深無法滿足滿展大型風機的條件。

高市海洋局表示，興達港主航道設計水深負8米，港區內深度約負8米至負7米。據了解，興達港因為海流、地形，需不定期辦理疏浚，每次疏濬後，間隔大約2至5年時間，港口又會再次出現淤積現象，海洋局皆會向中央漁業署爭取預算補助來辦理清疏。

中鋼強調，為協助興達海基改善現有營運困境，中鋼正與興達海基經營團隊及股東全面性檢視公司產品競爭力，評估務實轉型可能性。

中鋼內部人員說，興達海基是中鋼為了「挺」政府發展離岸風電而，從無到有而成立，如今興達海基嚴重虧損、被要求轉型，經濟部如果真心想要扶植，應該不計盈虧，甚至協助改善港區水深。