屏縣王船文化館限定文創品 王爺加持香包御守必收藏

屏東縣王船文化館將啟用，屏東縣政府開發多款融合東港特色文創商品，溫王爺加持開館紀念限量香包御守、福汽彈珠汽水、滿載報喜櫻花蝦、鮪魚鬆口味爆米花等，12月27日開幕正式開賣，王船館不只體驗迎王信仰，也可把好運和祝福打包帶回家。

文化處表示，歡慶王船館開幕，首波強勢推出滿載祝福系列文創品，特別巧思設計「溫的信仰」香包御守，內含打造王船時所保留珍貴木料，帶著一股幽幽木香，並經東港東隆宮溫王爺加持、過爐，承載王船工藝深厚的文化意涵，象徵平安與庇佑，結合信仰與祝福的匠心之作，採限量發售，每個售價350元，值得收藏。

「福汽彈珠汽水」攜手歷史悠久的榮泉汽水工廠，採用王船館限定包裝，與親友相聚時高呼一聲「福氣啦！」，傳遞滿滿的祝福，每瓶只要35元。另外，縣府與大頭叔叔聯名推出「滿載報喜爆米花」，結合東港在地產業，開發專屬「櫻花蝦」及「鮪魚鬆」兩種口味，裹上金黃焦糖的爆米花與在地特產完美融合，多層次的甜鹹好滋味，售價299元，輕巧瓶裝讓您輕鬆帶著走。

文化處表示，王船文化館作為全台首座以王爺信仰與王船文化為主題的展示空間，透過沉浸式體驗，近距離認識王船/王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承，希望藉由創意轉繹，開創在地特有文創產業。