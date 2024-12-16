新生兒正成長 周春米：明年起第2胎以上生育津貼提高3萬
屏東縣為鼓勵縣民提高生養意願，減輕育兒家庭負擔，屏東縣長周春米今宣布，2025年起第二名以上新生兒生育津貼提升3萬元。已是三寶媽的郭媽媽說，對有規畫生育的家庭來說很不錯。
「屏東新生兒連兩年正成長！」周春米說，屏東縣2022年全縣出生人數3749人，2023年起發生育津貼每名新生兒2萬元，全縣出生人數4260人，較2022年增511名新生兒；今年截至11月底出生人數也比去年同期增148人，可見縣民支持並肯定友善育兒政策。
屏東縣從2025年起第2名新生兒再加碼1萬元，多數媽媽說，剛好可補貼自費申請到宅月嫂服務的差額。縣府貼心，讓媽咪們產後可獲適當休息，給予新生兒妥善照顧。
預計下月生第三胎吳媽媽預計屆時可領到加碼第二胎以上生育津貼3萬元，她說，不無小補，要用來做月嫂相關費用。
剛生完三寶的郭媽媽說，生育津貼補助對有規畫生育家庭來說很不錯，但畢竟生育津貼補助是一次性，本來不想生的也還是不會生。縣府現行推孕婦產檢交通補助乘車券，就很實用。
屏東縣府民政處表示，屏東縣府發放生育津貼與到宅月嫂服務、各鄉、鎮、市公所發放生育補助不排斥，只要符合資格，皆可同時申請。期盼透過多方經濟補助與相關措施，展現屏東縣支持成家、體恤媽咪與打造友善育兒環境決心。
民政處表示，為讓爸媽了解屏東縣各項友善育兒政策，持續推「屏東安心育兒手冊」跨局處整合屏東縣育兒福利與衛教資訊，讓爸媽一書在手、優雅育兒，內容豐富包括每人80小時到宅母嬰照護月嫂服務、提供價值6000元的孕婦產檢交通補助車券、孕產婦諮詢專線、幼兒照護與健檢提醒、托育服務據點與費用補助、勞工育兒權益、親子共讀技巧與推薦書目等。
民政處表示，2023年1月1日以後出生的新生兒，在屏東縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生或初設戶籍登記，父或母已設籍並實際居住屏縣滿1年，且申請補助時持續設籍者，每名新生兒發給生育津貼新台幣2萬，2025年1月1日以後出生第2名以上新生兒，再加碼1萬。新生兒出生之次日起6個月內，向申辦出生或初設戶籍登記的戶政事務所（辦公室）提出申請。
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