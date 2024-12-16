限量小龍一卡通卡哇伊 高市議會元旦升旗免費送

高雄市議會將在元旦舉辦升旗儀式，配合明年為12生肖的蛇年，升旗活動將發放5千張、乙巳年特製版一卡通，童趣可愛的小龍寶寶穿梭在繽紛多彩的花卉與彩虹之間，象徵高雄在新年度有無限創意與可能。

高市議會元旦升旗典禮明年邁入第14年，今年跟以往一樣在文化中心圓形廣場舉辦，6點50 分由高雄女中樂儀隊開場，高雄高商樂旗隊到場展演，海軍陸戰隊樂儀隊及國軍娃娃也不缺席，議長康裕成及市長陳其邁致詞後，預計7點55分升旗典禮，8點5分舉辦祈福儀式。

議會指出，今年以「未來高雄，無限共創」為主題，結合一卡通公司特製限量版蛇年一卡通，限量5千張，參加元旦升旗的市民就有機會獲得。領卡號碼牌預計2025年1月1日上午6點起發放，發完為止，另以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗結束後兌換至上午10點。