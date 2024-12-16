頸部僵硬手痠麻 頸椎手術後遺症？ 醫：慢性肌筋膜炎症後群

一名高雄婦女頸椎椎間盤突出壓迫神經，開完頸椎手術後，仍頸部僵硬、手臂痠麻，原以為是產生後遺症，醫師一檢查，發現罹患的是慢性肌筋膜炎症候群，此症狀是因筋肉長期處於緊繃狀態所致，以非侵入式的高能量震波治療，不但肌肉放鬆，還讓血管新生，症狀緩解一大半。

收治患者的活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華指出，這名吳姓婦女約3年前頸椎椎間盤突出於外院接受手術，在頸椎第6、第7節置入人工椎間盤，不過術後卻仍覺得頸椎和手臂不適。

包括頸部僵硬感，左右手臂痠麻和無力感，尤其左手痠麻症狀又更嚴重，由於症狀沒有緩解且愈來愈嚴重，轉診就醫，經檢查患者肩頸肌肉嚴重損傷，診斷罹患了慢性肌筋膜炎。

由於患者受傷範圍大，包括肩頸、肩胛骨和肩膀等，建議她接受水介質震波治療，前3次治療，每次約6000至8000發體外震波，平均每2周接受1次治療，不適症狀緩解5成，後續再3次治療，症狀已改善近7成。

王振華說，慢性肌筋膜炎是現代人的文明病，長期工作姿勢不良、工作及生活的壓力，會讓肌肉本身或周圍組織受傷，累積傷害造成筋肉緊繃僵硬，以高能量震波治療讓沾黏肌膜和肌肉組織放鬆，血流順暢，血管重新新生，達到自然修復，肌肉恢復正常狀態，就能緩解僵硬及痠麻。