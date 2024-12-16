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全民運屏東隊奪76面獎牌創新高 周春米頒千萬獎金鼓勵 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運屏東隊獲76獎牌創屏東最佳戰績，屏東縣長周春米（中）昨晚頒發總獎金共1077萬元，勉勵選手。記者劉星君／攝影
2024全民運屏東隊獲76獎牌創屏東最佳戰績，屏東縣長周春米（中）昨晚頒發總獎金共1077萬元，勉勵選手。記者劉星君／攝影

2024全民運屏東隊獲76獎牌創屏東最佳戰績，屏東縣長周春米昨晚頒發總獎金共1077萬元。躲避球隊繼上屆失利，捲土重來，經縝密訓練，勇奪男子金牌、女子銀牌，獲總獎金約159萬元，為各類運動項目獎金頒發第二高。

屏東縣府指出，本屆頒發千萬獎金中，滑輪溜冰隊是屏東隊最大奪金庫，獎牌數及獎金居代表隊之冠，獲9金5銀2銅，總獎金達200萬元；其次是躲避球團體賽，躲避球隊在長達兩年的縝密訓練，最終將男子金牌、女子銀牌留在家鄉屏東，總獎金約159萬元。

藤球是本屆新增項目，也是奪金主力隊伍，共獲3金1銀，總獎金127萬8000元；國術委員會深耕屏東10年，本屆代表隊武力全開，共獲7金3銀2銅，總獎金近97萬元，蹼泳項目年輕小將表現傑出，獲1金4銀1銅，總獎金72萬元。

屏東縣後庄國小老師、躲避球教練王仕成說，躲避球團體賽從103年全民運起就參賽，參賽六次，五次進入冠軍賽，上屆全民運因疫情疏於練習，狀況不佳，僅拿下第四名，是唯一一次未進入冠軍賽。

「終於重返榮耀！」王仕成說，這次展開兩年計畫訓練共82次，隊員們分散在各地，決心很重要，男生隊奪金牌，女生隊摘銀牌。年齡從19歲到34歲，其中有4名大學生，12名社會人士。

王仕成說，這群隊員們來自各地，男子隊部份，14名是後庄國小畢業校友，有2人是九如國小校友，鶴聲國小校友；冠亞賽時，前兩局意外落敗，但他對隊員們有信心，表現沉著穩定，發揮韌性，逆轉勝，全民運史上冠軍戰從沒發生過零比二球隊逆轉，「這次我們做到了！」

躲避球外場攻擊手吳晢熒說，上屆僅拿下第四名，捲土重來，冠軍賽起初零比二落後去年冠軍隊伍，最後以三比二奪冠，雖然比賽前因左腳踝扭傷，冠軍戰時發揮不如預期，但跟團隊一起克服。

縣府體育發展中心表示，2024全民運動會屏東地主隊為榮耀而戰。首先開賽太極拳項目奪3金，激發屏東地主隊強烈的奪金氣勢，屏東隊奪金牌31面。其中以溜冰9金、國術7金表現最佳，技擊類6金及球類5金。

體發中心說，金牌是留給努力的人，縣府團隊對教練及選手們力拚獎牌的企圖心及奮戰精神給予高度肯定，未來將持續提供選手最佳的訓練環境，作為選手奪牌最佳助力，讓選手無後顧之憂持續創造佳績。

2024全民運屏東隊躲避球隊繼上屆失利，捲土重來，經縝密訓練，勇奪男子金牌、女子銀牌，獲總獎金約159萬元，為各類運動項目獎金頒發第二高。圖／教練王仕成提供。
2024全民運屏東隊躲避球隊繼上屆失利，捲土重來，經縝密訓練，勇奪男子金牌、女子銀牌，獲總獎金約159萬元，為各類運動項目獎金頒發第二高。圖／教練王仕成提供。
2024全民運屏東隊躲避球隊繼上屆失利，捲土重來，經縝密訓練，勇奪男子金牌、女子銀牌，獲總獎金約159萬元，為各類運動項目獎金頒發第二高。記者劉星君／攝影
2024全民運屏東隊躲避球隊繼上屆失利，捲土重來，經縝密訓練，勇奪男子金牌、女子銀牌，獲總獎金約159萬元，為各類運動項目獎金頒發第二高。記者劉星君／攝影

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