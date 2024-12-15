屏東國際棒球場年底動工 周春米宣布蓋棒球春訓、網球基地

2024全民運屏東代表隊獲76獎牌，創最佳戰績，縣府今晚表揚運動員、教練並頒發獎金。縣長周春米宣布，六堆客家文化園區旁打造棒球春訓基地，韓國球團接洽中，也要蓋網球中心。國際棒球場12月30日動土，完善體育環境帶動產業。

2024全民運在屏東，屏東代表隊獲31金23銀22銅，25項競賽種類、358名選手及教練選手獲獎，縣長周春米今頒發總獎金計1077萬元。

周春米晚間致詞宣布，屏東縣府將在六堆客家文化園區旁邊的台糖土地，要蓋12面網球場，不僅僅是這樣，邀請全國來屏東比賽，就要有旅館、有產業，旁邊義大的百貨公司也要蓋了。除網球場外，還要蓋棒球春訓中心，韓國球團有接洽充分表達將屏東作為球隊春訓基地目標，目前已在規畫中，土地也找好，現在做環評、土地變更。

周春米說，將來六堆客家文化園區旁邊就是網球中心基地、還有棒球春訓基地，帶動屏東各項單項運動推廣，帶動產業。

周春米說，世界棒球十二強賽有三名隊員出身屏東，16日舉辦見面會，吳俊偉、吉力吉撈・鞏冠，兩人來自瑪家鄉，設籍屏東，縣府將頒發70萬元獎金給他們；張政禹雖設籍高雄，他是車城人，拿到冠軍不忘本，先回車城看阿嬤，縣府會贈送金牌鼓勵他。

周春米也透露，12月30日大家期待已久國際棒球場就要動土，大家都說怎麼那麼慢？棒球場不能隨便亂蓋，要經過細部設計、設計再設計，還要找中職團隊、專家、學者、棒球協會，在職、退役棒球好手給予指導。

周春米說，從她上任到發包出去整整一年半，做好規畫設計，12月30日動土，屆時3年後完工可容納1萬5千席位。國際棒球場應該是全國第一個蓋在高鐵站旁的棒球場。