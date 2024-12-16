美濃花海重新布「菊」 杉林向日葵空前短腿

高雄營造60公頃景觀花海迎接農曆過年，但今年颱風接連來襲，打亂農作物生產也影響花卉成長。美濃區捨棄向日葵，全面栽種花期較短的波斯菊與百日草；杉林區則出現有史以來「最短腿」向日葵，高度僅往年一半。

農業局表示，大寮花海面積較小，生長情況還不錯，美濃跟杉林花海的花期約落在明年1月至2月農曆春節期間，不影響過年來高雄走春及賞花。

美濃湖畔、中山路、省道台28線及瀰濃奉茶亭等地，合計栽種28公頃景觀花卉。杉林以向日葵花海著稱，共栽種29公頃向日葵、百日草以及大波斯菊，集中在通往月光山隧道的美杉路一帶。大寮也有4公頃花海，主要配合紅豆產季而栽種，花期比較早。

杉林花海音樂季14日登場，眼尖觀眾發現，今年向日葵似乎比較矮、分布稀疏，花況不如往年。區長蕭見益說明，向日葵成長期至少需要60天，今年配合活動提早栽種，豈料10月播種後遇上兩次颱風，陽光曝曬後泥土變硬成長受限；後續波斯菊不受影響，可以如期開花。

美濃彩繪大地享有盛名，今年向日葵也受影響。區長謝鶴琳說，今年11月還在下雨，導致作物特別難種，考量田區泥濘，牛角灣及美濃湖一帶約6公頃向日葵田區，改種成長較快的百日草及波斯菊。