邱議瑩、賴瑞隆 卡C位後「和樂」同台

本月8日魯布沙吊橋剪綵儀式，有意競逐下屆高雄市長的立委邱議瑩、賴瑞隆疑因「卡C位」發生不快，昨內門農會七星農憩中心開幕典禮，邱、賴剪綵時都沒站上C位，陳其邁致詞時提及兩人的優點，還大讚邱議瑩「變溫柔」，氣氛微妙。

高雄市政府昨上午在大樹區舉辦苦瓜節，市長陳其邁及國民黨立委柯志恩、民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等民代到場共襄盛舉。因上周茂林橋梁剪綵曾發生C位爭議，陳其邁身旁位置備受關注，民代互相禮讓、一片和樂。

因黃捷非大樹選區立委，昨天黃現身活動，柯還開黃捷玩笑，「今天新聞可能是『黃捷是否要選高雄市長』」。柯講完後台下哄堂大笑，黃捷則在台下猛搖頭。

活動結束後，陳其邁轉往內門區參加七星農憩中心開幕，有別大樹場熱鬧，內門活動到場立委僅剩邱議瑩、賴瑞隆。陳說，大樹行程要選市長的大家都到了，來內門只剩2人，1個是在地的邱議瑩，另1個是賴瑞隆，這兩位都很關心農民。

日前布魯布沙吊橋剪綵儀式，傳出賴、邱兩人為卡C位發生不快，昨陳其邁則大讚兩人優點，稱立法院顧預算，有時「武身」的也要上場、要衝主席，若非賴瑞隆這種體格，那就沒得比；邱議瑩過去1個擋3個，國民黨的立委看到邱議瑩，有時就跑到旁邊，現在她變比較溫柔，已經是轉型成功。