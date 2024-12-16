汽車轉彎釀禍 高雄輕軌1小時2事故

阿里山林鐵有遊客闖入鐵軌被撞傷，「撞況」頻傳的高雄輕軌，前天竟也1小時內兩起事故，都是車輛轉彎不慎釀禍，兩案都會依過失妨害舟車行駛安全罪函送法辦。議員認為，應加強安全宣導，避免刑法送辦惹民怨；市府表示，宣導依標誌規定行駛。

市府解釋，侵入輕軌系統非供公眾通行的軌道，可依大眾捷運法裁罰1500元至7500元罰鍰，若造成擦撞事故，警方會依過失妨害舟車行駛安全罪移送偵辦。據統計，1月輕軌成圓至本月14日，共22件車輛與輕軌發生擦撞事故。

53歲趙姓男子前晚6時29分許駕駛計程車經大順二路425巷往東直行，欲右轉大順二路南向時，疑因方向盤打歪、操控車輛不當，小黃駛入輕軌軌道內，卡在泥濘的草皮上，無法動彈；警方獲報到場處理排除，初步研判小黃侵入軌道區專有路權，將依大眾捷運法開罰。

巧合的是，半小時後，29歲鄭姓男子駕駛保時捷沿大順一路往東行駛，左轉燈未亮就左轉，當場和同向直行的輕軌列車發生輕微碰撞，無人受傷；警方確認無酒駕，輕軌列車的車頭輕微毀損，10分鐘內恢復正常通行，依違反道路交通管理處罰條例處600到1800元罰鍰。

據了解，輕軌迄今有兩起犯過失妨害舟車行駛安全罪判刑案件，吳姓男子2022年5月間凌晨開車闖入輕軌軌道區，一路行駛至C32凱旋公園站又迴轉開至C34五權國小站，破壞告示牌、草皮等，判2月徒刑可易科罰金確定；同年11月，陳姓男子在中華一路與美術館路口駛入輕軌軌道，害列車急煞脫軌，乘客跌倒受傷，判拘役40天，緩刑2年確定。

議員張博洋說，若要用妨害舟車行駛安全罪追究輕軌路口違規導致事故的責任，也應同步加強宣導行經輕軌沿線或開放左轉路口時的安全守則，以免造成民怨。

目前高雄市科技執法處所計有154處，有近3成、46處裝在輕軌沿線的路口，市府表示，明年會繼續增設，駕駛注意路口指示標誌，依規定行駛，切莫投機違規。