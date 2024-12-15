颱風作亂 高雄迎春花海出現「短腳」向日葵

高雄營造近60公頃景觀花海迎接農曆過年，但颱風不僅打亂農作物生產，也同樣影響花卉種植。美濃全面栽種花期較短的波斯菊與百日草，杉林向日葵高度僅往年一半，遊客戲稱有史以來「最短腿」的花。市府農業局說，春節花季從元月上旬開始，賞花沒問題。

受颱風影響，近日進入盛產期的高雄番茄、白玉蘿蔔及白玉苦瓜等作物全減產且價格上漲，就連景觀花卉也受氣候異常牽連。

美濃湖畔、中山路、省道台28線及瀰濃奉茶亭等地共栽種28公頃景觀花海。杉林栽種29公頃向日葵、百日草極大波斯菊，另在大寮也有4公頃花海，主要配合紅豆產季而栽種，花期較早。

杉林花海音樂季14日登場，眼尖觀眾卻發現，今年向日葵似乎比較矮、分布稀疏，整體花況不如往年。區長蕭見益說明，向日葵至少需要60天成長，提早栽種的花剛好在10月遇上兩次颱風，導致泥土變硬成長受限，後續波斯菊不受影響，可以如期開花。

美濃花海享有盛名，今年向日葵也受影響。區長謝鶴琳說，往年不會11月還在下雨，今年作物真的特別難栽種，考量田區泥濘，牛角灣及美濃湖一帶約6公頃的向日葵田區改種成長速度較快的百日草及波斯菊。

農業局表示，大寮花海面積較小，看起來生長情況還不錯，美濃跟杉林花海的花期約落在1月至2月農曆春節期間，過年還是可以來高雄走春及賞花。