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颱風作亂 高雄迎春花海出現「短腳」向日葵

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄杉林以營造向日葵花海著稱，各田區向日葵陸續綻放，今年受颱風影響，花卉成長不理想，跟以往可達成人高度的景觀差很多。記者徐白櫻／攝影
高雄杉林以營造向日葵花海著稱，各田區向日葵陸續綻放，今年受颱風影響，花卉成長不理想，跟以往可達成人高度的景觀差很多。記者徐白櫻／攝影

高雄營造近60公頃景觀花海迎接農曆過年，但颱風不僅打亂農作物生產，也同樣影響花卉種植。美濃全面栽種花期較短的波斯菊與百日草，杉林向日葵高度僅往年一半，遊客戲稱有史以來「最短腿」的花。市府農業局說，春節花季從元月上旬開始，賞花沒問題。

受颱風影響，近日進入盛產期的高雄番茄、白玉蘿蔔及白玉苦瓜等作物全減產且價格上漲，就連景觀花卉也受氣候異常牽連。

美濃湖畔、中山路、省道台28線及瀰濃奉茶亭等地共栽種28公頃景觀花海。杉林栽種29公頃向日葵、百日草極大波斯菊，另在大寮也有4公頃花海，主要配合紅豆產季而栽種，花期較早。

杉林花海音樂季14日登場，眼尖觀眾卻發現，今年向日葵似乎比較矮、分布稀疏，整體花況不如往年。區長蕭見益說明，向日葵至少需要60天成長，提早栽種的花剛好在10月遇上兩次颱風，導致泥土變硬成長受限，後續波斯菊不受影響，可以如期開花。

美濃花海享有盛名，今年向日葵也受影響。區長謝鶴琳說，往年不會11月還在下雨，今年作物真的特別難栽種，考量田區泥濘，牛角灣及美濃湖一帶約6公頃的向日葵田區改種成長速度較快的百日草及波斯菊。

農業局表示，大寮花海面積較小，看起來生長情況還不錯，美濃跟杉林花海的花期約落在1月至2月農曆春節期間，過年還是可以來高雄走春及賞花。

美濃 賞花 颱風

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