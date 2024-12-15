境外污染物影響潮州空品拉警報 屏東應變14日已啟動

受東北季風挾帶境外污染物影響，今天上午屏東潮州地區空氣品質亮紅燈，屏東環保局已於昨天啟動空品應變措施及敏弱族群通報機制，籲民眾做好防護，減少戶外活動。

依環境部空氣品質監測與氣象資料顯示，台灣自昨天起受東北季風挾帶境外污染物影響，中南部地區空氣品質陸續出現惡化情形，今天上午9時，高雄鳳山、林園及屏東潮州地區空氣品質亮紅燈；預期空品惡化，屏東環保局已於昨天提前啟動空品應變措施與敏弱族群通報機制，提醒民眾減少戶外活動。

縣府今天發布新聞稿表示，因應空品預測不良情形，昨天提前啟動各項應變措施，包括通報54家大型固定污染源及51家砂石場，要求配合降載減排作業，派員稽查9家工廠、10家砂石場，也針對前30大營建工地加強巡查，要求各自落實裸露地表及出入口灑水作業，以減少揚塵情形；加強餐飲業稽查作業，確認防制設備正常運作並落實維護保養，避免油煙污染產生；以及運用UAV無人機加強空中稽巡，鎖定露天燃燒重點區域進行監控。

環保局表示，為加強敏感族群健康防護，已協同社會處、長照處、教育處及衛生局等單位，針對學校、老人安養院、身心障礙機構、社區關懷據點、兒少安置機構及醫院等發出防護通報，提醒敏弱族群應減少戶外活動時間，並戴口罩做好防護措施。