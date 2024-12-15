與賴瑞隆卡C位事件後再同台 陳其邁讚邱議瑩：變溫柔已轉型成功

12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，立委邱議瑩與賴瑞隆疑似因為卡C位發生不愉快，陳其邁事後特別為兩人澄清說，此事純為「謠言」。今天在內門農會七星農憩中心開幕典禮，又是三人共同出席，但這次邱、賴剪綵時都沒站上C位，陳其邁致詞時也注意平衡，分別提及兩人的優點，還大讚邱議瑩「變溫柔已轉型成功」。

高雄市政府今早在大樹區舉辦苦瓜節，市長陳其邁及國民黨立委柯志恩、民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等民代到場共襄盛舉，陳其邁隨後前往內門區參加農會的七星農憩中心開幕典禮，由於立委僅邱議瑩、賴瑞隆出席，陳其邁說，剛剛在大樹的行程，「因為要選市長，大家都到了」，現在來內門只剩賴、邱2人，這兩位都很關心農民。

陳其邁今天上午11時許，出席內門七星農憩中心開幕活動時表示，他剛才在大樹區的行程，「因為要選市長，大家都到了」，現在來到內門只剩2人，1個是在地的邱議瑩，另1個是賴瑞隆，這兩位都很關心農民。

陳其邁說，現在立法院顧預算，有時「武身」的也要上場、要衝主席台，如果不是像賴瑞隆這種體格，「那就沒得比」，邱議瑩現在已經轉型，不然在過去，她1個擋3個，國民黨的立委看到邱議瑩，有時就跑到旁邊，但是「現在她比較溫柔，以前我就忘記了，現在她轉型成功」。

陳其邁表示，他的原則是「中央多出我就不必出」，中央給預算，地方就可以少負擔，內門七星農憩中心耗費1435萬元，是農委會出的預算，「是邱議瑩去討的」，將來遊客可到此購買農特產品，促進地方觀光。

陳其邁也提到，現在年輕人住不起市區的房子，市府就蓋青年住宅，他當市長4年已經蓋了2萬2000多間，大部分都是中央蓋的，他幫忙找地，每天打電話催促，現在六都之中的社會住宅，高雄蓋最多。