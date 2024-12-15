快訊

淡水驚傳縱火案 疑爆衝突潑汽油點火…3人燒燙傷急送醫

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

張惠妹寵粉無極限！砸2億不手軟 大巨蛋專屬禮包曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

與賴瑞隆卡C位事件後再同台 陳其邁讚邱議瑩：變溫柔已轉型成功

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
內門農會七星農憩中心今天開幕，高雄市長陳其邁（右四）、立委邱議瑩（右五）、賴瑞隆（右三）與地方仕紳一起合影。圖／讀者提供
內門農會七星農憩中心今天開幕，高雄市長陳其邁（右四）、立委邱議瑩（右五）、賴瑞隆（右三）與地方仕紳一起合影。圖／讀者提供

12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，立委邱議瑩賴瑞隆疑似因為卡C位發生不愉快，陳其邁事後特別為兩人澄清說，此事純為「謠言」。今天在內門農會七星農憩中心開幕典禮，又是三人共同出席，但這次邱、賴剪綵時都沒站上C位，陳其邁致詞時也注意平衡，分別提及兩人的優點，還大讚邱議瑩「變溫柔已轉型成功」。

高雄市政府今早在大樹區舉辦苦瓜節，市長陳其邁及國民黨立委柯志恩、民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等民代到場共襄盛舉，陳其邁隨後前往內門區參加農會的七星農憩中心開幕典禮，由於立委僅邱議瑩、賴瑞隆出席，陳其邁說，剛剛在大樹的行程，「因為要選市長，大家都到了」，現在來內門只剩賴、邱2人，這兩位都很關心農民。

陳其邁今天上午11時許，出席內門七星農憩中心開幕活動時表示，他剛才在大樹區的行程，「因為要選市長，大家都到了」，現在來到內門只剩2人，1個是在地的邱議瑩，另1個是賴瑞隆，這兩位都很關心農民。

陳其邁說，現在立法院顧預算，有時「武身」的也要上場、要衝主席台，如果不是像賴瑞隆這種體格，「那就沒得比」，邱議瑩現在已經轉型，不然在過去，她1個擋3個，國民黨的立委看到邱議瑩，有時就跑到旁邊，但是「現在她比較溫柔，以前我就忘記了，現在她轉型成功」。

陳其邁表示，他的原則是「中央多出我就不必出」，中央給預算，地方就可以少負擔，內門七星農憩中心耗費1435萬元，是農委會出的預算，「是邱議瑩去討的」，將來遊客可到此購買農特產品，促進地方觀光。

陳其邁也提到，現在年輕人住不起市區的房子，市府就蓋青年住宅，他當市長4年已經蓋了2萬2000多間，大部分都是中央蓋的，他幫忙找地，每天打電話催促，現在六都之中的社會住宅，高雄蓋最多。

內門區是高雄重要農業生產基地，香蕉、龍眼、荔枝、芭樂及火鶴花等都是地方重要農產，為提供地區農特產展售空間，內門區農會結合公所建物籌設「內門七星農憩中心」，除展售在地龍眼乾、龍鳳酥等農特產品，更規劃食農教育專區，並提供觀光休憩及諮詢服務，盼藉此為地方產業開拓商機。

高雄市長陳其邁（左五）、立委邱議瑩（左三）、賴瑞隆（右四）今天一起出席內門農會七星農憩中心開幕典禮。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁（左五）、立委邱議瑩（左三）、賴瑞隆（右四）今天一起出席內門農會七星農憩中心開幕典禮。圖／讀者提供

內門 賴瑞隆 邱議瑩 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

信驊將進駐高雄 陳其邁：推動高端科技發展重要力量

韓國瑜口誤爆紅的「白玉苦瓜」上市了 今年價格貴三倍

高雄山茶成果展 陳其邁：六龜山茶成國際亮點

陳其邁最新民調出爐 4成2高雄人支持下一步選總統

相關新聞

高雄輕軌「撞」況連連 捷運局：違規導致事故將以刑法究責

高雄輕軌昨晚6時許，先有計程車右轉時闖入輕軌軌道動彈不得，半小時後又有保時捷汽車違規左轉遭輕軌列車擦撞。高捷公司說，輕軌...

中鋼子公司興達海基慘賠恐收攤 柯志恩痛心64億元打水漂

政府發展離岸風電，興達海基在高雄興達港設廠蒙受的鉅額損失引發外界關注。立委柯志恩今天在臉書發文說，興達海基燒光64億元，...

與賴瑞隆卡C位事件後再同台 陳其邁讚邱議瑩：變溫柔已轉型成功

12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，立委邱議瑩與賴瑞隆疑似因為卡C位發生不愉快，陳其邁事後特別為兩人澄清說，此事純為「謠言」...

韓國瑜口誤爆紅的「白玉苦瓜」上市了 今年價格貴三倍

立法院長韓國瑜曾在造勢場誤把美濃特產「白玉蘿蔔」說成「白玉苦瓜」，引發時任高雄市代理市長許立明批評「是啥米？」。最近兩項...

高雄第7座寵物公園岡山今年底啟用 公園處籲勿「屎亂終棄」

高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成6座寵物專用公園，高市工務局今天宣布，高雄第7座、岡山第2座寵物專用遊樂區「岡...

左營建案沉陷急灌漿 勒令停工

高鐵左營後站一處重劃區建案，9月創下單坪68萬元區域新高行情，前天下午疑連續壁深10公尺至12公尺處破損，導致人行道地基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。