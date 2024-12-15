高雄輕軌「撞」況連連 捷運局：違規導致事故將以刑法究責
高雄輕軌昨晚6時許，先有計程車右轉時闖入輕軌軌道動彈不得，半小時後又有保時捷汽車違規左轉遭輕軌列車擦撞。高捷公司說，輕軌沿線46處路口已建置科技執法設備，闖入輕軌將依法舉報開罰，若造成擦撞事故，警方也會依「過失妨害舟車行駛安全罪」移送偵辦。
高市府捷運局說，趙姓男子（53歲）昨晚6時29分許，駕駛計程車右轉三民區大順二路425巷口，不慎駛入輕軌軌道卡在泥濘草皮；半小時後，鄭姓男子（29歲）駕駛保時捷左轉鼓山區大順一路，與駛來的列車發生擦撞，幸無人傷。
捷運局表示，計程車駕駛誤入輕軌軌道區部分，依違反大眾捷運法裁處1500元以上、7500元以下罰鍰，另涉及刑法「過失妨害舟車行駛安全罪」；保時捷駕駛未依號誌指示左轉，違反道路交通管理處罰條例「不依標誌指示轉彎」，處1800元罰鍰，也同樣涉及失妨害舟車行駛安全罪。
捷運局說，輕軌沿線46處路口已建置科技執法設備，用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，輕軌沿線沿線，禁止左轉路口，務請駕駛人注意路口指示標誌，依照規定行駛，切莫投機違規搶快，以免發生事故。
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