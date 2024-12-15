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韓國瑜口誤爆紅的「白玉苦瓜」上市了 今年價格貴三倍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，今年量少價格飆漲。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，今年量少價格飆漲。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜曾在造勢場誤把美濃特產「白玉蘿蔔」說成「白玉苦瓜」，引發時任高雄市代理市長許立明批評「是啥米？」。最近兩項農產品接連上市，市長陳其邁偕多位立委昨在美濃行銷白玉蘿蔔，今天轉往大樹行銷白玉苦瓜，眾人提及苦瓜都小心翼翼、稍作停頓，深怕不小心又犯同樣錯誤。

高雄杉林、大樹皆栽種白玉苦瓜，大樹面積近200公頃。農會總幹事歐幸娟說，今年受颱風影響，苦瓜栽種不易，整體產量大約只有4成左右，以前產地每台斤40斤可買到，今年產量真的太少，飆漲至150元左右，行銷會場販售的苦瓜便宜市場30元。

大樹區農會今早在姑山倉庫文化產業休園園區舉辦大樹苦瓜節，市長陳其邁及立委柯志恩、邱議瑩、許智傑、黃捷及賴瑞隆等人到場，因上周茂林橋梁剪綵曾發生C位爭議，今天陳其邁身旁的位置特別受大家關注，民代互相禮讓、一片和樂。

邱議瑩第一位上台致詞，先提及白玉蘿蔔，台下觀眾以為口誤紛紛糾正苦瓜才對。邱急忙解釋，「我還沒講完」，她是要表達，被排第一位發言的原因是她跟白玉蘿蔔及白玉苦瓜都有關係，因為都是屬於她選區的農作物。

柯志恩致詞開玩笑說，今天C位沒問題，不過黃捷特別來大樹，今天的大新聞可能是「黃捷是否要選高雄市長」。柯講完後台下哄堂大笑，黃捷則在台下猛搖頭。

陳其邁致詞多次提及苦瓜，但都先停頓一下才說出口。陳其邁說，苦瓜原來產季在11月，今年延到12月左右，時間非常地短，產期也短，希望大家要買要快。

高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，今年量少價格飆漲。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，今年量少價格飆漲。記者徐白櫻／攝影
大樹農民蘇榮華夫婦栽種的白玉苦瓜獲得今年度評鑑第一名，農民說自家栽種六分地苦瓜，今年真的非常難照顧，產量非常少。記者徐白櫻／攝影
大樹農民蘇榮華夫婦栽種的白玉苦瓜獲得今年度評鑑第一名，農民說自家栽種六分地苦瓜，今年真的非常難照顧，產量非常少。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，市長陳其邁與立委致詞時都怕不小心把白玉苦瓜說成白玉蘿蔔。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹出產的白玉苦瓜上市了，市長陳其邁與立委致詞時都怕不小心把白玉苦瓜說成白玉蘿蔔。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 黃捷

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