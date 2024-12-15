韓國瑜口誤爆紅的「白玉苦瓜」上市了 今年價格貴三倍
立法院長韓國瑜曾在造勢場誤把美濃特產「白玉蘿蔔」說成「白玉苦瓜」，引發時任高雄市代理市長許立明批評「是啥米？」。最近兩項農產品接連上市，市長陳其邁偕多位立委昨在美濃行銷白玉蘿蔔，今天轉往大樹行銷白玉苦瓜，眾人提及苦瓜都小心翼翼、稍作停頓，深怕不小心又犯同樣錯誤。
高雄杉林、大樹皆栽種白玉苦瓜，大樹面積近200公頃。農會總幹事歐幸娟說，今年受颱風影響，苦瓜栽種不易，整體產量大約只有4成左右，以前產地每台斤40斤可買到，今年產量真的太少，飆漲至150元左右，行銷會場販售的苦瓜便宜市場30元。
大樹區農會今早在姑山倉庫文化產業休園園區舉辦大樹苦瓜節，市長陳其邁及立委柯志恩、邱議瑩、許智傑、黃捷及賴瑞隆等人到場，因上周茂林橋梁剪綵曾發生C位爭議，今天陳其邁身旁的位置特別受大家關注，民代互相禮讓、一片和樂。
邱議瑩第一位上台致詞，先提及白玉蘿蔔，台下觀眾以為口誤紛紛糾正苦瓜才對。邱急忙解釋，「我還沒講完」，她是要表達，被排第一位發言的原因是她跟白玉蘿蔔及白玉苦瓜都有關係，因為都是屬於她選區的農作物。
柯志恩致詞開玩笑說，今天C位沒問題，不過黃捷特別來大樹，今天的大新聞可能是「黃捷是否要選高雄市長」。柯講完後台下哄堂大笑，黃捷則在台下猛搖頭。
陳其邁致詞多次提及苦瓜，但都先停頓一下才說出口。陳其邁說，苦瓜原來產季在11月，今年延到12月左右，時間非常地短，產期也短，希望大家要買要快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言