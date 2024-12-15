高雄第7座寵物公園岡山今年底啟用 公園處籲勿「屎亂終棄」

高雄市政府積極打造寵物友善環境，目前已完成6座寵物專用公園，高市工務局今天宣布，高雄第7座、岡山第2座寵物專用遊樂區「岡山公園」，將在今年底前完工啟用，歡迎民眾帶毛小孩前來體驗，但在活動區外要記得繫狗鍊，也要隨手清理狗便，不要「屎亂終棄」。

工務局公園處說，高雄先前已有6座寵物公園，分別是苓雅區的中正公園、岡山區的公五公園、楠梓區的創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山區的中山公園，以及前鎮區的公13公園。而岡山區的第2座寵物公園「岡山公園」是高雄第7座。

工務局長楊欽富說，為推動寵物友善城市的理念，高市府積極推動寵物活動區建置。在各處寵物公園入口處設置園區導覽告示牌，引導民眾攜帶寵物寶貝進入園區。大小犬活動區特別分開設置，避免犬隻進入園區互鬥咬傷情形，更設置圍網、大小涵洞、獨木橋、休憩座椅、垃圾袋箱、景觀高燈、告示牌、入口意象等設施，提供飼主陪伴寵物玩樂、休憩。

楊欽富說，為了確保寵物公園環境整潔，還設置了狗便桶及撿便袋，方便飼主隨手清理寵物的排泄物。高雄各處寵物公園開放以來，吸引許多市民朋友造訪並上網評論推薦，岡山公園即將完工啟用，歡迎市民朋友前往造訪體驗全新的寵物遊樂環境。

公園處說，寵物犬活動區大小位置依據公園面積及使用狀況等條件設置，提供綠地空間，藉由園內既有喬木林蔭茂密，形成天然遮蔭效果，提供飼主及寶貝寵物舒適通風活動場域，考量夜間民眾使用，活動區內增設夜間照明設備，入口意象可為寵物寶貝及主人拍照打卡，大小狗狗穿梭涵洞，跑跳於波浪板涵洞間。