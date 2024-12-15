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高雄動漫祭登場 眼鏡蛇直升機「助陣」

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄報導
陸軍航特部配合高雄駁二動漫祭活動，昨早派出兩架眼鏡蛇直升機（如圖）和OH-58D戰搜直升機降落駁二展示。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部配合高雄駁二動漫祭活動，昨早派出兩架眼鏡蛇直升機（如圖）和OH-58D戰搜直升機降落駁二展示。記者劉學聖／攝影

南台灣最大動漫祭昨在高雄駁二登場，竟找近年鮮少公開展示的眼鏡蛇直升機及雲豹戰車「助陣」，吸引軍事迷搶拍驚呼。軍方透露是受高市文化局邀展，藉此宣導「全民國防」政策，事前有軍事迷擔心眼鏡蛇直升機貿然空降很危險，航特部指，經2次會勘，確保無飛安疑慮。

國防部雲豹八輪裝甲車、心戰喊話車、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機昨在高雄駁二展示，整個「動漫祭」彷彿大型軍事現場，招來勞師動眾質疑；文化局解釋，軍武是動漫主要創作題材之一，才找國防部展示軍備，促成動漫多元化發展，也有助提升國軍形象。

駁二動漫祭去年即跟國防部合作過，今年規模更勝以往，昨早奇歐瓦戰搜直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機從天而降，吸引大批軍事迷、動漫迷搶拍；海軍也派出兩棲偵搜、水下作業大隊穿上潛水裝備和民眾互動體驗。

陸軍航特部的眼鏡蛇和戰鬥直升機近年鮮少公開展示，以往也只低空飛過高雄市區做例行訓練。昨起一連兩天在動漫祭展示，讓軍事迷和民眾一飽眼福。軍方透露，這次是高市文化局主動行文邀展；與國防部「全民國防」及「人才招募」兩大政策主軸不謀而合。

不過先前有軍事迷認為，直升機從未空降過駁二，周圍有大批人群及民宅，恐相當危險；航特部解釋，事前經過2次現地會勘，評估飛安無虞，才實施飛行與降落。

國防部 直升機 眼鏡蛇

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