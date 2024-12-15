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左營建案沉陷急灌漿 勒令停工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
左營高鐵後站一處建築工地因地下連續壁破損，造成鄰近路面沉陷，緊急灌漿搶救。記者劉學聖／攝影
左營高鐵後站一處建築工地因地下連續壁破損，造成鄰近路面沉陷，緊急灌漿搶救。記者劉學聖／攝影

高鐵左營後站一處重劃區建案，9月創下單坪68萬元區域新高行情，前天下午疑連續壁深10公尺至12公尺處破損，導致人行道地基出現300平方公尺沉陷約1公尺深，嚇壞鄰里，承造人緊急灌漿至昨天凌晨2點，市府已勒令停工。由於台南市明年起針對建築工程深開挖嚴加規範，高雄建案多，民代也要求比照嚴格管制。

針對建築工地安全，南市明年實施「建築工程深開挖管理」，規範開挖9公尺需分3階段勘驗稽查，相較於雙北規範的12公尺標準更嚴格；高雄前天發生工地沉陷事故，高市議員陳玫娟要求比照辦理，「北高雄有許多新建案，應更嚴格管制深開挖」。

工務局建管處回應，高市6年前率先訂立深開挖建築工地巡檢作業原則，今年5月修訂更嚴格的巡檢標準，要求連續壁施工過程至少需要通報4次，並以施工計畫書所載的「支撐單元」做為巡查依據，後續台南、北北桃都參考高市作業原則。

高鐵左營後站將推動高達188億元的「高鐵科技之心」公辦都更案，站區前景看好，沒想到站前南路一處才創下預售新高行情的建案，地下室連續壁前天下午2點左右破損，泥砂灌入，造成外圍人行道下陷、地磚起伏、燈桿傾斜！建案對面一名住戶說，連續壁施工時，家裡地板出現超過1公尺長的裂痕，「每次施工單位開挖地下室時，都感到強烈震動」。尾北里長柯錦德說，承造商承諾，住戶若有財產損失，會負責到底。

工務局昨派員勘查，發現工地連續壁破損，造成路面有30公尺乘10公尺的面積沉陷，副市長林欽榮責成建管處啟動緊急應變機制，並勒令停工，進行連續壁外止水灌漿，預防二次災害。承造人深夜緊急灌漿，經建築師、土木技師公會勘驗，下陷狀況已穩定。

市議員白喬茵說，建商挖地下室時有監測公司監控連續壁狀態，顯然這次沒及時發現問題。她認為，建商復工前，應將每日檢測結果送技師公會判讀同時上網公告，市府並應出動透地雷達及早預判附近道路是否有孔洞，慎防再發生意外。

人行道 建築師 高鐵

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