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牡丹社事件150周年 牡丹社事件館重現歷史
今年是牡丹社事件150周年，牡丹社事件館今日舉辦開展儀式，由牡丹鄉安藤及高士部落共同演繹牡丹社事件舞台劇揭開序幕。館內以3大展區、4大主題重現牡丹社事件，讓人認識並了解在地重要歷史及文化資產，對這段歷史重新啟發與省思。
牡丹社事件館3大展區分為走進歷史、島嶼南方、事件歷程、對話反省4個篇章，從記錄與回顧牡丹社事場件發生過程，打造歷史教育及文化傳承的空間，讓觀者回到150年前的歷史事件現場，一探事件的源起及後續影響。
日本交流協會台灣事務所所長奧正史、立委伍麗華、原民會副主委鍾興華、牡丹鄉長潘壯志、部落耆老仕紳族人皆出席參加，現場由安藤部落、高士部落融合戲劇、族語與傳統古謠演出舞台劇，蒂摩爾古薪舞集也戶外公演舞作。
縣長周春米表示，牡丹社事件深深影響台灣近代史，縣府今年擴大舉辦牡丹社事件150周年紀念活動，一系列結合生態、文化、產業等不同體驗方式，讓大家回顧牡丹社事件始末，深刻感受恆春半島的人文歷史。牡丹鄉公所表示，牡丹社事件館採預約制，要入館參觀民眾可洽農業觀光課。
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