毫米波雷達引領智慧長照 首創無接觸智慧監測系統
台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇今天在高雄立志中學登場，由立志中學校長江澈主持，包括衛福部長照司科長楊瑜真、高雄市衛生局長黃志中、立委林岱樺、李柏毅及李昆澤等人蒞臨致詞，現場除舉行AI智慧照護教育夥伴策略MOU簽署儀式，也正式發表全新一代毫米波雷達無接觸智慧監測系統，現場貴賓及眾多長照業者共同見證這項突破性技術的亮相。
在長期照護需求日益增長的社會背景下，智慧科技正逐步成為提升照護品質的核心驅動力，南部一家健康管理顧問公司推出「AI智慧行動感知輔助監測儀」產品，是一款專為住宿型長期照護機構設計的智能監測設備，融合毫米波雷達技術、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）聯動，提供長照機構智慧照護解決方案，這項毫米波雷達無接觸智慧監測系統，可即時捕捉跌倒行為，記錄長者進出床時間與活動頻率，久臥提醒與翻身提示以及呼吸與心跳監測，透過警示可大幅減少護理人員的工作壓力，打造24小時安全照護系統，
業者蔡明勳表示，智慧科技是長照產業的未來，AI智慧行動感知輔助監測儀不僅代表智慧科技在長照領域的應用創新，更為長照機構的服務品質提升提供了新方向。立委林岱樺認為，高雄的老年人口已經突破51萬人，比例將近19%，長照導入AI輔助技術，24小時感知長輩狀態，可讓照護人力能更有效配置。
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